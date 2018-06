'Mission Lifeline' envió una petición de ayuda a España tras rescatar a más de 200 personas en el Mediterráneo, según IU

25/06/2018 - 19:18

La ONG cree que el Gobierno español "es el único" con el que pueden contar y propone una serie de opciones para poner fin a la situación

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La ONG alemana que opera el 'Lifeline', el barco que se encuentra a la deriva desde el pasado jueves y sin permiso para atracar en ningún puerto del Mediterráneo, envió una solicitud de ayuda al gobierno español por correo electrónico pocas horas después de rescatar a más de 200 personas en aguas internacionales, según ha dado a conocer IU, que ha difundido el contenido de la misiva.

La carta --firmada por el fundador de la ONG, Axel Steier--, se envió horas después de rescatar a más de 200 personas migrantes en aguas internacionales del Mediterráneo y "de acuerdo con todas las regulaciones internacionales".

La misiva precisa que "en el momento del naufragio de esta mañana, el 'Lifeline' era el activo mejor equipado de la zona" y añade que "por el contrario, los buques del Servicio de Guardacostas de Libia no están equipados con suficiente equipo de salvamento (como por ejemplo chalecos salvavidas) para que todas las personas pudieran ser rescatadas, además de carecer de personal médico a bordo y ni siquiera estaban presentes en el momento del naufragio".

"Por ello --prosigue-- y dado que la situación puede considerarse que entra dentro del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar (SOLAS) y requería una respuesta inmediata, el capitán del 'Lifeline' subió a la gente a bordo por necesidad".

En este punto, alerta de que "como todavía no se ha asignado ningún puerto de seguridad y ningún Centro de Coordinación de Rescate Marítimo (MRCC) certificado por la Organización Marítima Internacional (OMI) ha asumido la responsabilidad, 'Mission Lifeline' teme que una situación similar a la de Aquarius de hace una semana pueda estar en el horizonte".

Así, agradecen "a España que en caso del Aquarius haya sido el único estado europeo que se hizo responsable de esa crisis humanitaria, pero en esta ocasión los largos días de viaje que tuvo que hacer el Aquarius para llegar a Valencia y la disminución de la condición médica de las personas a bordo durante el tránsito han demostrado que esto no se puede considerar realmente una opción para la más pequeña 'Lifeline'".

VISADO HUMANITARIO, ENTRE OTRAS OPCIONES

En la carta, la ONG asegura que, "sin embargo, el Gobierno español es el único con el que podemos contar en este momento" y propone una serie de opciones para evitar "que la ya tensa situación humanitaria se deteriore".

En este sentido, propone al gobierno español otorgar un visado humanitario a un contingente de 234 supervivientes a bordo del 'Lifeline' debido "a la urgencia de la situación y al estado de necesidad en el que se encontraba la población".

También señala que el Ejecutivo "podría negociar a nivel bilateral con Malta para facilitar el desembarco de las personas de 'Lifeline' para su posterior transporte a España en avión", precisando que se "preferiría Malta como puerto de seguridad, ya que está más cerca que Italia y probablemente se podría acordar un desembarco mucho más fácil con la condición de que los solicitantes de asilo puedan viajar más lejos a España".

"Alternativamente, el MRCC español podría asumir la responsabilidad de los casos de Búsqueda y Rescate (SAR) y autorizar un transbordo del buque Atlantic M.", concluye la ONG en sus propuestas.

Finalmente, la organización agradece a España su apoyo y espera "que el Gobierno español pueda ayudar a encontrar una solución humanitaria para esta situación urgente con el fin de llevar a estas personas a un lugar seguro".

"ES UNA CUESTIÓN DE DERECHOS HUMANOS"

La formación política precisa que la ONG trasladó el contenido de la carta a la senadora de Izquierda Unida, Vanessa Angustia, que en declaraciones a Europa Press ha explicado que llegó a Malta ayer domingo por la tarde e, inmediatamente después, se gestionó su traslado al buque, donde pudo conocer de primera mano la situación en la que se encuentran las personas migrantes a bordo del mismo.

"En la embarcación se encuentran cerca de 240 personas, de las que 14 son mujeres y 14 niños, dos de ellos menores de 2 años y uno no va acompañado", ha explicado la senadora, quien ha indicado que la situación sanitaria "no es muy grave pero los ocupantes están cansados, hay golpes, fracturas y ansiedad", y la embarcación "no cumple las condiciones necesarias" ya que está pensado para una ocupación de 50 personas.

Asimismo, ha añadido que existe "un gran pavor" en la embarcación, donde los inmigrantes afirman que "prefieren morir a volver a Libia". Además, ha alertado de que la previsión del tiempo es que la situación empeore en las próximas horas por lo que "no podrían hacer con seguridad el viaje de regreso a tierra si siguen más tiempo en alta mar".

"Malta es el puerto más próximo y seguro y según la ley del mar es el puerto que les tiene que alojar pero ponen la pelota en el tejado de Italia y de Libia, que tampoco dicen nada. Ningún país europeo ha dicho nada cuando estas personas se encuentran en una situación de desprotección y gran riesgo de sus vidas", ha lamentado.

Angustia ha precisado que la carta difundida "se dirige directamente al gobierno español" y reitera: "Es una cuestión de derechos humanos, hay que sacarles del mar pero desde hace 48 horas no se sabe nada ni se ha avanzado en la situación".