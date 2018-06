Iu alerta de que los rescatados del barco 'lifeline' corren peligro porque el tiempo empeorará

25/06/2018 - 19:05

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

La senadora de Izquierda Unida Vanessa Angustia advirtió este lunes de que la situación a bordo del buque de rescate 'Lifeline' en aguas internacionales se hace "cada vez más insostenible", y alertó de que el empeoramiento del tiempo previsto para mañana en la zona del Mediterráneo en la que se encuentra el barco "pondría directamente en riesgo sus vidas".

Angustia aterrizó en la tarde de ayer, domingo, en Malta y poco después consiguió llegar hasta el barco de rescate fletado por la ONG alemana Mission Liveline. Allí comprobó de durante varias horas la situación en la que conviven desde el pasado jueves los cerca de 240 migrantes que se encuentran a bordo, más los alrededor de 20 tripulantes y personal médico que les asiste.

La parlamentaria de IU resalta desde la costa maltesa, desde donde ha seguido con atención los trabajos de distintas ONG para controlar la evolución del 'Lifeline', que "el barco sigue a la deriva desde el jueves y multiplica por cinco la capacidad real de personas que puede llevar a bordo. Explicó que el empeoramiento previsto de las condiciones meteorológicas, aunque no sea radical, haría peligrar seriamente sus vidas, ya que el barco tendría problemas para llegar así a puerto en caso de que les dejaran".

La senadora detalla que "entre las personas rescatadas tenemos confirmada la presencia de 14 mujeres y 14 niños, dos de ellos con menos de dos años, uno de los cuales no tiene ningún familiar a bordo".

Angustia explicó que las personas rescatadas "tienen pavor por su futuro. No tienen nada claro no sólo cuánto tiempo van a estar obligadas a permanecer en el barco, sino que desconocen y no se les da ninguna garantía sobre el país al que pueden ser conducidas". "Una cosa sí tienen clara, y es que prefieren morir o arriesgarse a cualquier peligro antes de que se les devuelva a territorio de Libia".

(SERVIMEDIA)

25-JUN-18

AGQ/gja