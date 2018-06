El Congreso tramitará la ley de Unidos Podemos para que los permisos parentales sean igualitarios e instransferibles

26/06/2018 - 16:58

El PP recrimina a la izquierda su "superioridad moral" al hablar sobre igualdad y defiende las medidas implantadas durante su Gobierno

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El Congreso tramitará, con apoyo de todos los grupos de la Cámara, la proposición de ley de Unidos Podemos para regular unos permisos parentales igualitarios, instransferibles y remunerados al 100 por cien.

El secretario general de Podemos Pablo Iglesias, ha defendido este texto que, según ha señalado, se le debe a todas las asociaciones que llevan años luchando por los derechos de las mujeres y, en especial, a la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción (PPiiNA), que ha sido la impulsora de esta ley. A su juicio, el país debe "estar a la altura" de las mujeres españolas y situarse "a la cabeza de la legislación feminista".

Por ello, ha expresado la necesidad de igualar, de momento, en 16 semanas los permisos de padres y madres, para que los hijos tengan a uno de sus progenitores cuidándoles durante, al menos, 30 semanas. Se trata, según ha apuntado, de "ampliar el Estado del Bienestar" y de dar sostenibilidad al sistema de pensiones, porque promueve la natalidad.

Iglesias también aboga por la intransferibilidad de estos permisos para evitar que "siempre" sea la mujer quien acabe encargándose de los cuidados, tal y como señalan todos los estudios al respecto. El diputado ha recordado que los cuidados son un derecho y no hay más derechos que se puedan transferir, como por ejemplo las vacaciones, la escuela pública o la Sanidad.

NO ES AYUDAR, SINO COMPARTIR

"A mi no me toca ayudar a mi compañera a cuidar a nuestros hijos, sino compartir responsabilidades, y quiero que haya una ley que me obligue a hacerlo", ha declarado el líder de Podemos en su intervención, en donde ha señalado que quiere que sus hijos vivan en "un entorno que no sea sexista". "No basta con que los planes de estudio enseñen a los niños y a las niñas que son iguales, deben vivirlo en casa", ha apuntado.

Iglesias también se ha referido a su situación personal cuando ha señalado que a él le criaron tres mujeres, su madre, su abuela y su tía abuela, y, según ha indicado, les debe las renuncias y el cariño mostrado durante su infancia. "Quiero hacer por mis hijos lo mismo que hicieron por mi", ha concluido.

El grupo confederal ha contado con el apoyo de todos los grupos, que han coincidido en la importancia de tomar medidas a favor de la conciliación y de la igualdad entre hombres y mujeres.

YA SE HAN HECHO COSAS

Sin embargo, la portavoz del PP en materia de Igualdad, Carmen Dueñas, ha reprochado a Iglesias y "a la izquierda" que utilicen lo que ha calificado como "superioridad moral" para hablar de políticas feministas y ha criticado que Unidos Podemos haya despreciado la labor del Gobierno del PP cuando, a su juicio, siempre ha estado comprometido en esta cuestión.

Así, ha recordado que con el Ejecutivo 'popular' se aumentaron las semanas de permiso para los padres, el empleo femenino llegó a su máximo histórico y la brecha salarial al mínimo; seis de cada diez emprendedores son mujeres; se ha regulado el derecho al teletrabajo, o se ha ampliado el permisos de lactancia, entre otras medidas.

Dueñas ha apuntado que, probablemente hayan quedado algunas cosas por hacer, pero ha asegurado que el grupo parlamentario y el Ejecutivo 'popular' "siempre se han mostrado favorables" a medidas de conciliación como esta y en materia de igualdad. "Queremos, ahora desde la oposición, seguir en la línea seguida en estos años", ha apuntado.

CIUDADANOS PIDE MÁS MEDIDAS

Las palabras de la diputada del PP se referían, entre otros, al discurso de la portavoz del PSOE en este debate, Esther Peña, quien ha acusado al anterior Gobierno de "no querer responder" a un consenso social "mayoritario" en el que se reclamaba que padres y madres pudieran cuidar en igualdad.

Tras mostrar su apoyo a esta iniciativa de los de Pablo Iglesias, Peña ha apuntado que, entre las medidas a tomar en materia de conciliación, se debe "recuperar el Pacto de Toledo" con el objetivo de "dar respuesta a las nuevas realidades que tiene que afrontar la Seguridad Social". "Se trata de modernizar la sociedad"", ha apuntado, para señalar que "el feminismo no es optativo" sino "obligatorio en democracia". "La visión de género nos la exige la Constitución y nos la marca la calle y la sociedad", ha concluido.

Por su parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Patricia Reyes, ha recriminado a Iglesias que en su discurso no haya hablado de los avances que, gracias a las negociaciones de los 'naranjas' con el Gobierno del PP, se han producido en esta materia. En concreto, el aumento de los permisos de paternidad de 15 días a cuatro semanas en 2017 y una semana más ya registrada en los presupuestos para 2018.

Además, ha apuntado que, aunque Ciudadanos siempre estará a favor de medidas sobre conciliación que beneficien a la igualdad de hombres y mujeres y beneficien a las familias, echan de menos que esta ley vaya acompañada de otras medidas que consideran necesarias para conseguir la conciliación, como incentivos a empresas que tengan medidas en esta materia o medidas y estímulos para la contratación de hombres y mujeres en edad de tener hijos, ente otras.

"HACÍA FALTA"

También ERC y PNV se han mostrado a favor de la iniciativa 'morada'. El portavoz de la formación vasca ha alegado que se trata de una norma que ayudará a una vida "más igualitaria y más justa" para los niños y, aunque ha anunciado que presentarán enmiendas para la mejora de la ley, ha reconocido que es un texto que "hacía falta". Por su parte, la diputada republicana Ana María Surra ha defendido la propuesta enumerando las discriminaciones laborales que sufre la mujer por cuestión de género.

EH Bildu ha apoyado asimismo esta propuesta que, según ha explicado su portavoz Marian Beitialarrangoitia, es necesaria para acabar con la sociedad patriarcal actual; mientras que su homóloga de Compromís, Marta Sorlí, ha insistido en la necesidad de no poner excusas para tramitar esta norma y hacer de 2018 "el año de la igualdad". "Esta ley no obliga, da un derecho por ser hombre y por ser padre", ha apuntado la portavoz de Igualdad de PDeCAT, Lourdes Ciurò, antes de asegurar su apoyo al texto.