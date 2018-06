Unidos Podemos se opondrá a los centros "cerrados" de migrantes que propone Francia porque son "un eufemismo" de los CIE

26/06/2018 - 17:09

La portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, ha asegurado que se opondrán "con rotundidad" a la propuesta del presidente francés, Emmanuel Macron, y respaldada por el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, de crear centros "cerrados" para migrantes en la UE.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Para Montero, esta propuesta es un "eufemismo" de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) ahora existentes y que "son cárceles para las personas migrantes".

"Los centros en los que se priva de libertad a seres humanos sin juicio y sin que se haya probado que han cometido un delito, eso es lo que supone un CIE y la propuesta de Francia", ha denunciado la 'número dos' de Podemos, quien ha recordado que su formación ha sido "contundente desde el principio" en su postura acerca de estos centros y en la defensa de su eliminación.

Montero ha señalado que, en ocasiones, han encontrado puntos en común con el PSOE sobre esta materia. Así, se ha mostrado esperanzada de poder encontrarlos también ahora que está en el Gobierno y puede negociar con Bruselas y "acabar con las cárceles para migrantes".

A su juicio, la política de la UE sobre esta materia no puede ser "el encarcelamiento de las personas que huyen del horror", sino que tienen que ser políticas de acogida y coordinadas entre todos los Estados. "No somos ingenuas y sabemos que hay que negociar las medidas, pero no creemos que sea imposible de llevarlas a cabo", ha indicado.