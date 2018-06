Valentín fuster, pau gasol y teresa perales inauguran mañana los premios fundación princesa de girona

27/06/2018 - 15:59

Los Premios Fundación Princesa de Girona 2018 comenzarán mañana, 28 de junio, a las 18.30 horas, en el Centro de Eventos del Celler de Can Roca, con el diálogo inaugural entre el cardiólogo Valentín Fuster, el jugador de baloncesto Pau Gasol y la nadadora paralímpica Teresa Perales.

Después del diálogo inaugural, será el turno de la conversación entre tres premiados de ediciones anteriores: Míriam Reyes, Premio Fundación Princesa de Girona Social 2017; Auxiliadora Toledano, Premio Fundación Princesa de Girona Artes y Letras 2013 y Borja Ibáñez, Premio Fundación Princesa de Girona Investigación Científica 2010; moderados por el humorista, periodista y escritor Juan Carlos Ortega.

Este año se reconocen las trayectorias de la cantante Soleá Morente, Premio FPdGi Artes y Letras 2018 ex aequo; el violonchelista Pablo Ferrández, Premio FPdGi Artes y Letras 2018 ex aequo; el químico Guillermo Mínguez, Premio FPdGi Investigación Científica 2018 ex aequo; la ingeniera química María Escudero, Premio FPdGi Investigación Científica 2018 ex aequo; el ingeniero aeronáutico José Miguel Bermúdez, Premio FPdGi Empresa 2018; la emprendedora social Arancha Martínez, Premio FPdGi Social 2018 y 'Article 1', Premio FPdGi Entidad Internacional 2018.

La ceremonia estará presidida por los Reyes y reunirá a los premiados, los miembros de los jurados, miembros del Patronato y del Consejo Asesor de la FPdGi, empresarios y representantes de la sociedad civil. Pero sobre todo los verdaderos protagonistas serán los jóvenes, llegados desde diferentes comunidades autónomas.

Además, también actuarán en la ceremonia las cantantes Estrella y Soleá Morente junto con la Joven Orquesta de Extremadura, dirigida por Andrés Salado, Premio FPdGi Artes y Letras 2016, y que amenizará toda la velada.

La ceremonia de los premios dará paso, al día siguiente, 29 de junio,a la celebración anual del segundo de los programas centrales de la FPdGi, 'Rescatadores de talento', de empleabilidad juvenil.

El programa se dirige a jóvenes de entre veinte y treinta años con formación superior que se encuentran en situación de desempleo, subempleo o búsqueda del primer empleo, con el fin de promover la movilidad social y la meritocracia en el acceso al mundo laboral.

Actualmente hay más de 3.000 jóvenes registrados, que gozan de mentoría profesional a cargo de altos directivos de las 31 empresas participantes, formación especializada en los centros de desarrollo de las mismas empresas, una bolsa de trabajo y ayudas a la movilidad.

