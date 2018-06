El Pleno de Madrid pide ofrecer viviendas al sistema de acogida nacional

Madrid, 27 jun (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha apoyado por unanimidad poner, en coordinación con la Federación de Municipios Madrileños (FMM), viviendas municipales a disposición del Sistema de Acogida y de Integración Nacional, y ha instado a que la Comunidad de Madrid haga lo mismo bajo las directrices de Moncloa.

El Consistorio de la capital ha votado a favor de trasladar su catálogo de recursos "para la más rápida incorporación a la vida de la ciudad de las vidas afectadas".

Además, en la proposición de la portavoz del PSOE-M, Purificación Causapié, a raíz de la acogida del Aquarius, el Ayuntamiento de la capital española recuerda que "una política migratoria eficaz debe incluir la cooperación al desarrollo con los países de origen y la coordinación con los de tránsito".

La ciudad de Madrid ha condenado además a las mafias que actúan en el Mediterráneo, así como la actitud de Italia al no dejar desembarcar al Aquarius y ha pedido que los Estados abandonen "cualquier veleidad insolidaria y cualquier tentación aislacionaista", además de abogar porque la ciudadanía rechace "todo discurso xenófobo y racista".

Durante el debate plenario, la portavoz del PSOE-M, Purificación Causapié, que ha alcanzado acuerdos con PP y Ahora Madrid para modificar y aprobar el texto, ha criticado que el Gobierno de Manuela Carmena haya dado la espalda a su "compromiso de incrementar año a año la ayuda al desarrollo", debido a la disminución de la partida

El PSOE ha defendido un "proyecto de pertenencia basado en una ciudadanía global" porque "vendrán y vienen muchos inmigrantes".

Por su parte, la delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo de Madrid, Marta Higueras, ha exigido un pacto de Estado para las políticas de migración y refugio y, ante los rechazos a las solicitudes de asilo, ha deseado un "cambio de sensibilidad" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Además, la edil de Ciudadanos Ana Domínguez ha pedido no hacer "manipulación emocional" y ha asegurado que el caso del Aquarius es una excepción pero no puede convertirse en una norma" porque "España no puede ir por libre", además de subrayar que no existe libertad de circulación internacional y que el derecho al asilo no alcanza a los emigrantes por motivos económicos.

Ciudadanos ha señalado también la falta de recursos municipales y ha recordado que refugiados llegados a la capital el año pasado fueron trasladados finalmente a Guadalajara.

"La humanidad de los españoles es de los españoles, no del Gobierno de turno, en esto estamos unidos y debemos seguir unidos", ha defendido por su parte el edil del PP José Luis Moreno, quien ha considerado que el rechazo al barco era "inmoral".

"Había que rescatarlos y se les rescató", ha defendido el PP.

Por su parte, Purificación Causapié ha pedido no hablar de "ventajismo" por parte de Sánchez, pues considera que "ventajismo no es salvar a personas que están en el Mediterráneo" sino "esconderse tras las instituciones de la Unión Europea si no van a hacer nada".

Además, Higueras ha cargado contra Ciudadanos y ha asegurado que si los refugiados llegados de Siria fueron finalmente acogidos en Guadalajara fue porque entraron dentro del Sistema Nacional de Acogida, que decidió el traslado y no porque la ciudad no tuviese recursos.