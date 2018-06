C&A redujo su consumo de agua en un 14% y su huella de carbono en un 15% en 2017

27/06/2018 - 17:27

La firma de distribución de moda C&A logró reducir su consumo de agua en un 14% en 2017 y consiguió disminuir su huella de carbono en un 15% con respecto a 2016, según ha comunicado la marca.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

"Los avances logrados en 2017 son un reflejo directo de la forma en la que la sostenibilidad está integrada en todas las organizaciones comerciales de C&A. Representa una parte esencial de la forma en la que diseñamos y obtenemos nuestras prendas, ya que dedicamos grandes esfuerzos a asegurarnos de que se han obtenido y fabricado respetando a las personas, a los animales y al medioambiente", ha señalado el Global Chief Sustainability Officer de C&A, Jeffrey Hogue.

Además, C&A lleva años apostando por el uso de materias primas más naturales y respetuosas con el entorno. De esta forma, y con el objetivo de contribuir de manera activa a construir un modelo de moda más sostenible, C&A se ha marcado el ambicioso objetivo de que, en 2020, dos tercios de sus materiales provengan de fuentes más sostenibles. Una meta para la que ya ha logrado que más del 44% del total de materias primas utilizadas en sus colecciones actuales, como el algodón, la viscosa y el poliéster, cumplen ya este requisito.

En el caso del algodón, uno los principales materiales utilizados por C&A para la elaboración de sus prendas, esta cifra adquiere aún una mayor dimensión, ya que el 65% del total adquirido por la firma en 2017 provenía ya de fuentes más sostenibles, frente al 53% de 2016.

Asimismo, y como parte de su labor para la instauración de una industria más sostenible, en el caso de Europa y China, C&A ha adquirido, además, el compromiso de que el 100% de sus fibras de celulosa sintética provengan de proveedores que hayan establecido prácticas para evitar que productos provenientes de bosques antiguos o amenazados entren en su cadena de suministro.

De igual manera, la compañía ha anunciado la creación de unos 'objetivos basados en la ciencia' para reducir su impacto en el cambio climático.

IMPULSO A LA MODA CIRCULAR

La promoción de la economía circular es otra de las líneas de trabajo en materia de sostenibilidad de C&A que, hasta la fecha, ha puesto en el mercado más de 1,3 millones de prendas en todo el mundo con el certificado 'Cradle to Cradle' (C2C) TM, prendas suficientemente seguras como para ser devueltas al ciclo de nutrientes biológicos una vez utilizadas.

"El programa de certificación 'Cradle to Cradle' representa a la perfección la visión de nuestra estrategia para impulsar la economía circular. Mediante la adquisición de prendas con certificado 'Cradle to Cradle' nivel OROTM ofrecemos las primeras colecciones del sector producidas bajo unos altos estándares sociales y con materiales 100% seguros y no tóxicos, 100% de energía renovable, 100% de agua reciclada y en las que cada una de las prendas está diseñada para su siguiente vida", ha asegurado Hogue.

Esta apuesta de la compañía se ha visto reconocida este año con el premio 'Innovación Sostenible del Año' otorgado a C&A por Ethical Corporation por el lanzamiento de sus innovadoras camisetas 'Cradle to Cradle' nivel ORO en colaboración con Fashion for Good, organización de la que C&A y su fundación son fundadores y cuyo papel es promover la economía circular y el uso de las nuevas tecnologías para acelerar la transición a una industria de la moda más sostenible.

Además, con el objetivo de facilitar a sus clientes una mayor información que les permita tomar decisiones de compra más conscientes con respecto al nivel de sostenibilidad de las prendas que adquieren, C&A lanzó en 2017 tanto en sus tiendas online como en sus puntos de venta de todo el mundo, la campaña '#WearTheChange', que identificaba todos los productos que se fabrican y obtienen de manera más sostenible que con los métodos tradicionales.

Por último, C&A dio el primer paso en 2015 para aumentar la transparencia de su cadena de producción divulgando los nombres y direcciones de las fábricas del grupo 1 (unidades de producción de corte y confección) de sus proveedores y el año pasado añadió las del grupo 2 (unidades de labores de estampado, lavado y bordado). De esta forma, cualquier cliente de C&A puede identificar fácilmente las fábricas en las que se producen los artículos de C&A a través de su página web.