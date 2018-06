El pleno de Madrid rechaza la enmienda que retrasa la equiparación de las empleadas de hogar

Madrid, 27 jun (EFE).- El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado por mayoría rechazar la enmienda a los presupuestos generales presentada por el PP y que supone retrasar cinco años la equiparación de los derechos laborales de las empleadas del hogar, que actualmente cotizan a la Seguridad Social con un régimen especial.

La iniciativa, defendida por la delegada de Políticas de Género y Diversidad de la capital, Celia Mayer, ha salido adelante con el voto de Ahora Madrid, el PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, que ha defendido que introdujo esta enmienda en las cuentas, que se votan mañana en el Congreso, por "responsabilidad" ante problemas de seguridad jurídica.

Mayer ha destacado que el actual régimen que rige a las empleadas del hogar, mayoritariamente mujeres, "supone una minoración de sus derechos" pues están más desprotegidas ante un despido, no tienen prestación por desempleo ni prevención de riesgos laborales.

El actual régimen de cotización "desprecia el trabajo de las mujeres y, en general, el trabajo de cuidado", según Mayer, que pide que los derechos de esas empleadas "no sean tratados como una moneda de cambio político".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís ha votado a favor al defender que estas trabajadoras son iguales que el resto y ha recordado que no es la primera vez que no se cumple la promesa de cambiar su régimen de cotización.

Ahora la pelota está, como en 2006, en un Gobierno socialista, ha agregado Villacís, que ha recordado al PSOE-M que si mañana votan a favor del presupuesto heredado del PP estarán votando en contra de reconocer los derechos a este colectivo.

La enmienda, ha defendido la edil del PSOE-M Erika Rodríguez, fue aprobada por Ciudadanos y el PP.

La socialista ha defendido que la "falsa" conciliación laboral se hace a costa de "mujeres en condiciones de precariedad, vulnerables y que muchas ocasiones han dejado a sus hijos para venir a cuidar a los nuestros".

"El PSOE tiene que asumir sus presupuestos, como están, pero el PSOE tiene ética", ha añadido González, que ha dicho que harán lo que esté en su mano para cambiar aspectos como éste.

El PP ha justificado su enmienda en la existencia de "lagunas legales" en la equiparación de las empleadas del hogar.

"No podemos votar a favor de una cuestión que va a ser imposible por razones de seguridad jurídica, ahora es el PSOE quien está en el Gobierno y el será quien tiene que cometer la irresponsabilidad o no, que no os engañen", ha asegurado el edil del PP Orlando Chacón.

Ante sus palabras, empleadas del hogar presentes en la tribuna de invitados han coreado el lema "se acabó, se acabó la esclavitud".

"No tiene que explicarles qué es una tomadura de pelo y qué no lo es, son adultos responsables absolutamente conscientes de lo que es posible y de lo que no es posible, no venga usted a darles lecciones", ha espetado por su parte Mayer, que se ha preguntado hacia quién es la responsabilidad del PP, si hacia los empleadores o hacia las mujeres.

Para Mayer, el PP es "absolutamente responsable de no haber aprobado esta medida a tiempo".