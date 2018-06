Canarias. entregados los premios solidarios once canarias 2018

27/06/2018 - 19:02

La asociación Aspronte; el programa Radio Himalia, en primera persona; la activista Carmen Laucirica Gabriel; el Grupo DISA, y la Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado, son los ganadores de los premios Solidarios ONCE Canarias 2018.

Con estos galardones, la ONCE quiere reconocer la gran solidaridad de la sociedad canaria, pues se convocan con el fin de premiar a aquellas personas físicas o jurídicas destacadas por su labor solidaria en su entorno de influencia, con especial atención a la evolución social y al inconformismo como parte esencial del ADN de la ONCE. En esta edición, los premios Solidarios ONCE Canarias giran en torno al 80 aniversario de la Organización y su evolución a lo largo de estas décadas.

En la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG, el premio recayó en la asociación Aspronte, por su trayectoria de más de cincuenta años como referente en la atención de personas con discapacidad intelectual en Tenerife, mientras que en la modalidad de Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación, el el galardón fue para Radio HIMALIA, en primera persona, por contribuir a la inclusión y normalización de las personas con enfermedad mental en el medio radiofónico.

En la categoría de Persona Física de la comunidad que destaque por su larga trayectoria y dedicación solidaria a todas aquellas personas que luchan por ganarse un lugar en la sociedad, el galardón ha sido para Carmen Laucirica Gabriel, por su dilatada trayectoria trabajando de forma incansable, por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

El premio de la categoría de Empresa que haya contribuido en la promoción e inclusión laboral de personas en riesgo de exclusión fue para Grupo DISA, por su decidida apuesta en la formación y empleo para las personas con discapacidad, y el ganador de la modalidad de Administración Pública destacada por desarrollar programas y proyectos continuados dedicados a la prevención de la discapacidad, la rehabilitación y la inclusión, la accesibilidad universal en todos sus ámbitos y la supresión de barreras, fue para la Fundación Canaria para el Fomento del Transporte Especial Adaptado, al hacer posible la movilidad de las personas con discapacidad en la isla de Gran Canaria.

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la delegada del Gobierno en Canarias, Elena Máñez; y el vicepresidente del Consejo General de la ONCE, José Luis Pinto, hicieron entrega de los galardones en un acto que tuvo lugar en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria.

En la ceremonia también participaron el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el presidente del Consejo Territorial de la ONCE, Miguel Ángel Déniz, y representantes de instituciones políticas, sociales y militares de Canarias.

