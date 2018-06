Garrido defiende que en el Orgullo "deben estar todas las instituciones"

Madrid, 28 jun (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha defendido hoy que en la manifestación del Orgullo Gay del próximo 7 de julio en la capital "deben estar todas las instituciones", ya que el acto "no pertenece a nadie, ni siquiera a las asociaciones que lo organizan".

Desde la organización del Orgullo Gay, MADO 2018, informaron ayer de que el PP no ha sido invitado, pero puntualizaron que "no se puede prohibir a nadie acudir a la manifestación".

En declaraciones a los medios a su llegada a la Asamblea general anual de la patronal madrileña CEIM, Garrido ha dicho que no va "a alimentar ni con una gota esta polémica".

"Me parece que en un acto tan importante como el día del Orgullo que no pertenece a nadie, ni siquiera a las asociaciones que lo organizan, deben de estar todas las instituciones", ha señalado.

En su caso, ha sostenido que "no se invita ni a Ángel Garrido ni a un miembro del PP" sino "al preside de la Comunidad de Madrid".

"Soy el representante de todos los madrileños, el presidente de la Comunidad de Madrid y me gustaría estar ahí", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que "lo razonable es invitar a las representaciones de las diferentes administraciones".

Garrido ha comentado que está "del lado de las buenas relaciones institucionales con cualquier colectivo y asociación" y por eso ha tendido su "mano" a los organizadores del Orgullo Gay.

"Cuentan conmigo para estar, para seguir apoyando. Se ha hecho un gran trabajo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid con el colectivo, lo he defendido siempre y lo seguiré haciendo más allá de que se me quiera invitar o no invitar", ha manifestado.

Sobre la reunión que mantendrá mañana con representantes de asociaciones LGTBi (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) ha indicado que "llevaba dos semanas puesta" y "no tiene nada que ver" con este tema del Orgullo Gay.