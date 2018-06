Los obispos piden una UE "de la solidaridad" con los migrantes y rechazan los centros "de reclusión"

28/06/2018 - 14:58

El portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, ha pedido una Unión Europea no solo "del euro" sino "de la solidaridad" con los migrantes y ha rechazado los centros "de reclusión" para migrantes porque "no son delincuentes".

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"El migrante, por traspasar la frontera no se queda despojado de sus derechos. No puede haber devoluciones en caliente; hay que respetar la agrupación familiar, no se puede separar a los niños de los padres; los centros que les acojan temporalmente no pueden ser reclusiones en régimen carcelario", ha apostillado este jueves 28 de junio durante la rueda de prensa posterior a la 245 reunión de la Comisión Permanente de la CEE.

En todo caso, ha precisado que "no puede ser solo un país, por su situación geográfica, el que tenga que acoger" a los migrantes que llegan a la frontera con Europa. Por ello, ha pedido "cooperación" por parte de todos los países que forman parte de la UE. "No puede ser solo una UE de la protección económica o una UE del euro; tiene que ser una UE de la solidaridad", ha subrayado.

Entre las medidas que, a su juicio, habría que tomar para enfrentarse a la crisis migratoria, destacan: "La cooperación internacional de largo alcance, las intervenciones humanitarias para evitar conflictos y la limitación de la venta de armas".

Así, aunque ha reconocido que los Estados tienen que "controlar los flujos" ha añadido que no se puede hacer a costa de poner "medios o modos que obstaculicen el derecho inalienable a la movilidad humana" porque si esta se produce es porque esos migrantes buscan unas "mejores condiciones de vida" que no tienen en sus países.

"LA IGLESIA NO DEBE ENCABEZAR LAS MANIFESTACIONES"

Por otro lado, Gil Tamayo ha manifestado la "oposición absoluta" de los obispos a la "ideología de género" aunque ha precisado que la Iglesia no es la que debe ir "encabezando la manifestación" para reivindicar el "derecho a educar a los hijos" conforme a las convicciones de los progenitores sino que han de ser los propios padres. Además, ha recordado que, en última instancia se puede "acudir a los tribunales".

Entre otros asuntos abordados durante la Comisión Permanente, los obispos han estudiado la reforma de la Conferencia Episcopal Española, propuesta con motivo de la celebración del 50 aniversario de la CEE en 2016, que contempla, entre otros aspectos, "agilizar" su funcionamiento, buscar una mayor participación de los obispos así como una buena armonía con las iglesias locales.

Asimismo, los prelados han reflexionado sobre la aplicación en España de la instrucción 'Cor Orans', aprobada el pasado mes de mayo por el Vaticano y que regula diferentes aspectos sobre la vida contemplativa femenina. En la actualidad, en España hay 766 monasterios y 8.855 monjas.

Además, Gil Tamayo ha adelantado que han recibido una propuesta del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa para celebrar la reunión de todos los presidentes de Conferencias Episcopales de Europa de 2019 en Santiago de Compostela.