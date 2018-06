La Caravana Abriendo Fronteras viaja a Italia en julio para denunciar la "ineficacia y parches" de la UE en inmigración

28/06/2018 - 15:04

Unos 300 activistas partirán el 13 de julio a Italia para reclamar el cumplimiento de los derechos humanos en las fronteras

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La 'Caravana Abriendo Frontera', que el 13 de julio podrá rumbo a Italia para denunciar las políticas xenófobas y la vulneración de los derechos humanos en las fronteras de Europa, ha rechazado las políticas migratorias de la Unión Europea por su "ineficacia", por "negar el derecho a migrar y el de asilo". Asimismo, ha avisado de que la gestión actual no incide en las causas de los desplazamientos forzados.

Los portavoces de la iniciativa Ana Romo, Máriam Fernández y Darío Unai han cargado contra la posibilidad de que los líderes de la Unión Europea acuerden instalar centros de retención o "plataformas de desembarco" para personas migrantes y refugiadas en las fronteras externas de la Unión Europea o África. Precisamente este jueves 28 de junio se celebra una reunión del Consejo Europeo, a la que asisten jefes de Estado y de Gobierno de los 28 miembros de la UE para abordar la política migratoria.

"Son propuestas que no mejorarán la situación de los migrantes ni inciden en las causas de los desplazamientos forzados. Nos parece un parche y un eufemismo para en realidad hablar de campos de detención para migrantes", ha sentenciado Romo preguntada por esa opción.

Durante una rueda de prensa en la que se ha presentado la Caravana que en julio partirá a Italia, Romo ha apuntado que estas propuestas "incumplen" el derecho internacional, "niegan el derecho a migrar" así como el derecho de asilo contemplado en el Convenio de Ginegra.

"Al final se trata de políticas que priman el internamiento de personas y son altamente ineficaces", ha subrayado Romo, que ha recalcado que en España la existencia de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) "no frenan" las migraciones. Además, ha criticado que esos centros "en la práctica tienen carácter penitenciario", "no contemplan las posibles necesidades específicas" que tienen las víctimas de trata o de tortura, o los menores, que en ellos "se dificulta" la solicitud de asilo y los internos no reciben una asistencia médica "adecuada".

Así pues, ha defendido que las políticas europeas "contribuyen a generar inestabilidad política en los países de origen", "deshumanizan" a las personas que deciden migrar, y "les despojan de sus derechos y explota como mano de obra". Así pues, ha reclamado "políticas realmente eficaces" en materia de acogida y acabar "con las políticas de cierre".

RUMBO A ITALIA EL 13 DE JULIO

Con el objetivo de denunciar la políticas migratorias de la UE, más de 100 colectivos sociales de todo el Estado español viajarán a Italia en la 'Caravana Abriendo Fronteras'. Según han explicado los portavoces de la iniciativa, este año el país de destino es Italia, donde este año se ha registrado el mayor número de llegadas de migrantes y donde se están desarrollando políticas por parte del líder de la Liga Norte y nuevo ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que, en su opinión, "amenazan la solidaridad en Europa y pueden provocar un repunte de la xenofobia en todo el continente".

Varios autobuses saldrán desde ciudades de España para iniciar el viaje, en el que participarán más de 300 activistas y cuyo plazo de inscripción finaliza el día 30 de junio. Aunque todavía no está cerrado, en esta tercera edición está previsto que partan desde el territorio español entre cuatro o cinco autobuses, han detallado en la rueda de prensa.

Todos ellos se unirán en Salt (Girona) el 13 de julio y se dirigirán a Ventimiglia --frontera entre Francia e Italia donde hay un campo de refugiados-- y allí convocarán una manifestación para denunciar las "muertes" en esa frontera así como la "criminalización" de los que les ayudan.

De allí, irán a Génova, donde cogerán un barco a Palermo, y tras ello se desplazarán a Sicilia, donde pasarán la mayor parte del tiempo para visitar centros de acogida para migrantes y puertos de llegada de barcos de salvamento de refugiados y migrantes que huyen de Libia.

Por su parte, el portavoz Darío Unai, que ha detallado el recorrido de la caravana, ha destacado que harán una parada en Riace, un pueblo del sur de Italia en la que se han desarrollado un modelo de acogida que ha servido para "revitalizar el municipio que estaba bastante "despoblado", y tras recorrer la península, el día 22 regresarán a Barcelona.

La 'Caravana Abriendo Fronteras' viajó hace dos años a Grecia para denunciar el "acuerdo de la vergüenza" entre la Unión Europea y reclamar una "acogida digna" para los que huían de la guerra de Siria. El año pasado fue a Melilla durante el verano para denunciar las "devoluciones en caliente", las vallas con concertinas y los centros de internamiento y de estancia temporal para personas extranjeras.