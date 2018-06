Carmena defiende que en el Orgullo Gay "debe estar todo el mundo"

Madrid, 28 jun (EFE).- La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha defendido esta tarde que en la manifestación del Orgullo Gay del próximo 7 de julio en la capital "debe estar todo el mundo".

Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas tras participar en el homenaje a Gregorio Peces-Barba, uno de los siete padres de la Constitución, cuando se cumplen seis años de su fallecimiento.

Preguntada sobre si existe un veto al PP en esta manifestación, la alcaldesa ha contestado: "No lo sé, pero no creo que sea así. Si fuera así, pues no debe de ser así. Siempre debemos estar abiertos a todo y no tenemos porqué negar la participación a quien quiera venir con nosotros".

Ha explicado que el año pasado, cuando se realizó la recepción final del acto, estuvo ella junto a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, ya que, a su juicio, "es lo que debe ser, debe estar todo el mundo".