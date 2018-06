Inmigración. amnistía alerta de que el acuerdo del consejo europeo "criminaliza a las ong"

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, advirtió este viernes de que el acuerdo alcanzado en el Consejo Europeo sobre migración "pone en tela de juicio "la labor de las ONG", al señalar que estas entidades no deben interferir en las labores de los guardacostas libios y pedir que ningún barco entre en las aguas territoriales controladas por ellos.

En declaraciones a Servimedia, Beltrán apuntó que con este argumento "se vuelve a criminalizar el trabajo de las ONG". Estas "no interfieren en el trabajo de los guardacostas", sino que contribuyen a "salvar vidas en el mar", señaló.

Además, dijo que se ha comprobado cómo los guardas libios devuelven a los migrantes a su país sin permitirles solicitar asilo y cómo "cconsienten el trabajo de las mafias". A su juicio, con el acuerdo aprobado hoy "también se respalda" estas actuaciones.

Beltrán opinó que el acuerdo "es un fracaso", pues al permitir que cada país acoja los refugiados que quiera de forma voluntaria "se favorece a los que no desean acoger a ninguno, como Hungría O Chequia". "Si no hay mecanismos obligatorios, la solidaridad europea para garantizar los derechos de refugiados y migrantes no está garantizada", agregó.

