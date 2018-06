Donantes de sangre pone en marcha la xix campaña nacional 'olimpiada roja: verano 2018'

La Federación Española de Donantes de Sangre, con la colaboración de la Fundación Nacional Fundaspe, ha puesto en marcha la XIX Campaña Nacional de Donación de Sangre 'Olimpiada Roja: Verano 2018' para concienciar a la sociedad de la necesidad de donar en la época veraniega.

Según informó este viernes la Federación Española de Donantes de Sangre, en el verano se produce un descenso en las reservas pero también un aumento en las necesidades de sangre por accidentes de tráfico, deportivos y otras patologías de especial frecuencia en la época estival.

Por ello, esta asociación ha hecho un llamamiento "para animar a todos a ofrecer un poco de su tiempo para hacer una donación, especialmente en estas semanas de julio y agosto como meses más comprometidos". Para ello, los equipos médicos de los Centros de Transfusión reforzarán las colectas no solo en los lugares habituales que los donantes conocen, sino en zonas de vacaciones.

Esta dederación también animó a los que no son donantes que los sean "en un gesto solidario a esta labor imprescindible en nuestra asistencia sanitaria". Además, recordó que en las campañas estacionales como ésta, "las enfermedades o accidentes no toman vacaciones" y, por tanto, los hematíes, plasma, plaquetas, células madre, derivados plasmáticos, medicamentos; "en definitiva todo lo que tiene su origen en la donación de sangre, su aplicación es fundamental en terapias o servicios de oncología, leucemias, linfomas, partos, trasplantes de órganos, cirugía de todo tipo, hemorragias, etc".

