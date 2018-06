Concentración este sábado en Madrid para pedir una moratoria en la implantación del 5G y por el principio de precaución

30/06/2018 - 8:35

Vecinos de la Comunidad de Madrid se concentrarán este sábado ante el Ministerio de Sanidad para pedir una moratoria en la implantación de la tecnología 5G y por el cumplimiento del principio de precaución ante la exposición a campos electromagnéticos.

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha impulsado esta concentración "por una moratoria en la implantación de la tecnología 5G y el principio de precaución", que comenzará en el Ministerio a las 12 horas, según ha informado en un comunicado la Federación.

Así, las plataformas de personas afectadas por la contaminación electromagnética y asociaciones vecinales de toda España se han unido al llamamiento de 180 médicos y científicos de 36 países que han exigido a los gobiernos la regulación, a la baja, de la potencia de las ondas electromagnéticas emitidas por aparatos digitalizados y antenas de telefonía móvil.

En una carta remitida a la Comisión Europea en septiembre de 2017 estos expertos, además de pedir una moratoria del 5G, solicitaron que los instrumentos que producen ondas electromagnéticas emitan con la mínima potencia imprescindible, que es la que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa recomienda como umbral de protección de las personas en su Resolución 1.815 de 2011.

El documento ha instado a los países a "tomar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles, y en particular la exposición en niños y jóvenes". Igualmente ha pedido "la aplicación del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), es decir, el nivel tan bajo como sea razonablemente posible, teniendo en cuenta no sólo los llamados efectos térmicos, sino también los efectos atérmicos [no térmicos] o biológicos de la emisión o radiación de campos electromagnéticos" y "mejorar los criterios de evaluación de riesgos y la calidad de la evaluación mediante la creación de una escala estándar de riesgos".

Del mismo modo, la FRAVM ha afirmado que son muchos los estudios científicos que desde hace décadas instan a esta regulación, "ante el riesgo de que la tecnología inalámbrica pueda generar un aumento de riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres, daños en el desarrollo de las personas en etapa infantil o adolescente, daños genéticos y del sistema reproductor, déficit del aprendizaje y la memoria y efectos negativos en el bienestar y en animales y plantas", sostiene la Comisión de Antenas de Telefonía y Contaminación Electromagnética de la FRAVM en un comunicado que ha hecho público con motivo de la manifestación de este sábado.

Según la Federación, se trata de una regulación que se hace más necesaria ahora "ante la avalancha" del nuevo modelo 5G, que va a emitir en un rango de frecuencias más altas, "con el consiguiente aumento del peligro" para las personas por la emisión de ondas milimétricas.