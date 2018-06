Marisa Jara: "Si no tengo el amor y no tengo pareja, pues seré madre soltera"

30/06/2018 - 11:15

MADRID, 29 (CHANCE) Marisa Jara fue una de las invitadas a la VI edición de los premios Lifestyle de la mano de La Razón.

Sobre los proyectos de la modelo, Marisa continúa trabajando para la marca C&A y ha contado lo agradecida que está con ellos: "Sigo trabajando con la marca C&A y estoy muy contenta con ellos. Es una marca que me apasiona y que me trae muy buenos recuerdos desde pequeña que me vestía mi madre con esta marca".

Marisa está actualmente con un montón de proyectos en mente pero siempre tiene un hueco para el amor: "De momento no ha surgido el amor. Pero las puertas no están cerradas".

La modelo se estaba planteando llevar la maternidad ella sola: "Si no tengo el amor y no tengo pareja, pues seré madre soltera". Además, nos ha explicado que ya ha hablado con una clínica y ha empezado el tratamiento.

Marisa también ha aprovechado para desearle lo mejor a su ex novio Joaquín Cortés: "Estuve felicitando a Mónica hace dos semanitas cuando me enteré y les deseo todo lo mejor, será una mamá estupenda y él un papá estupendo. Sí, es una pareja preciosa y tenemos muy buena relación, me alegro muchísimo".

Los planes de Marisa sobrepasan el mundo del modelaje y llegan a las pantallas. Aunque no ha podido desvelarnos sobre que se trata, está muy contenta con los proyectos.

La vida le va maravillosamente, pues se encuentra inmersa en su proyecto como diseñadora de bisutería y complementos. Marisa no imaginaba que sus productos pegasen tan fuerte: "No pensaba que fuera a ir tan bien y tan rápido".