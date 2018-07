Unas 60.000 personas participan en un Pride Barcelona en apoyo de refugiados

Barcelona, 30 jun (EFE).- Unas 60.000 personas, según la Guardia Urbana, han participado este sábado en el Pride Barcelona, dentro de la semana de celebraciones que ha protagonizado el colectivo LGTBI, y que en esta edición se ha dedicado a las personas refugiadas de esa orientación e identidad sexual.

Los participantes, a pie y subidos en carrozas, han recorrido la distancia que separaba el Parque de les Tres Xemeneies y la avenida Maria Cristina a través de la avenida del Paral·lel.

La marcha ha empezado a las 17:00 horas y, a pesar del calor, jóvenes, mayores, familias con niños han llenado las calles de Barcelona con colores, banderas, música y pancartas a lo largo de todo el Paral·lel hasta un escenario situado en la avenida Maria Cristina, donde esta noche tendrá lugar el fin de fiesta.

El desfile lo encabezaba una pancarta con la bandera arcoiris que rezaba "Orgullo es acoger: BCN con las personas refugiadas LGTBI", con el fin de visibilizar a todas aquellas personas que han tenido que huir de sus países a causa de su condición sexual.

La música y el ambiente festivo han sido protagonistas de una jornada reivindicativa en defensa de la diversidad. "Nuestro amor no daña; tu odio, sí" proclamaba una integrante del colectivo desde una pancarta.

En otra, Jenifer Bernal mostraba el "orgullo de ser madre de un niño trans", en referencia a su hijo de 6 años, y ha animado a las familias con hijos transexuales a que "no tengan miedo, que el mayor orgullo es ver a tu hijo feliz", ha sentenciado.

Aunque el calor no ha dado tregua, el agua lanzada desde las carrozas ha refrescado a los participantes en la Pride, que no han parado de animar y de corear las canciones que sonaban, como el mítico "YMCA" de Los Village People o el "Like a prayer" de Madonna.

Más de 40 carrozas han participado en el desfile, entre ellas las de algunos partidos políticos, como ERC, Ciudadanos, En Comú, PSC, PDeCat y PACMA, además de la ANC.

Una de las que más ha llamado la atención ha sido la del PDeCat, que ha dedicado su carroza, además de a los derechos del colectivo LGBTI, a los políticos catalanes encarcelados, con un montaje de fotos de estos acompañado del lema "Libertad para los presos políticos".

Las mujeres también han querido reivindicar su espacio en el Pride desde la carroza de "De Vermut", donde las participantes han recordado que en desfiles del Orgullo anteriores la presencia de las mujeres fue entre el 15 % y 25 %.

"Las mujeres tenemos que perder el miedo a hacernos oír", ha afirmado Kurmi Lira y ha reprochado las actitudes machistas que se han podido ver en Prides anteriores.

El desfile ha finalizado poco más tarde de las 19.00 horas en la avenida Maria Cristina, donde miles de personas se han congregado para el acto de clausura de la celebración.

El Pride Barcelona pondrá el broche final esta noche con varios conciertos donde actuarán La Prohibida, Natalia, la segunda clasificada en Eurovisión Eleni Foureira, Rebeka, Papa Topo y Gala.

Entre los asistentes al desfile de Orgullo se ha podido ver a políticos como el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, que ha apostado por "trabajar para que la igualdad sea una premisa en todas las sociedades avanzadas" y por "proteger y acoger a las personas que han sufrido persecución o represalias en sus países de origen".

También ha participado el presidente del Parlament, Roger Torrent, así como el portavoz de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Alfred Bosch, quien ha recalcado que hay que "defender especialmente los derechos de las personas refugiadas que son discriminadas por su orientación sexual".