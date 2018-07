Arsenio escolar ultima su proyecto 'archiletras.com', que saldrá en septiembre

1/07/2018

El veterano periodista Arsenio Escolar, cuyo nombre sonó esta semana como candidato a ocupar la Presidencia de RTVE, se encuentra inmerso en un nuevo proyecto informativo, 'archiletras.com', que verá la luz en septiembre. "Tiene tres patas, la web, una revista trimestral y otra semestral, que saldrá en marzo de 2019, y su objetivo es unir la lengua con el periodismo".

Escolar, en declaraciones a Servimedia, explicó que "archiletras.com no es un proyecto improvisado. LLevo años pensando en hacerlo. Yo soy filólogo y periodista y en esos casi 40 años de profesión siempre he tenido la esperanza de poder conciliar mis dos formaciones: la lengua y el periodismo".

Relata que, en realidad su primera vocación era la lengua, ser profesor de Literatura, pero recibió una llamada que le apartó de ese camino. "Con veintipocos años yo tenía dos títulos universitarios, Filología y Periodismo, además de dos hijos, porque siempre he corrido mucho. Mi idea era dedicarme a la filología, me estaba preparando unas oposiciones para profesor de instituto, hasta hice un curso de pedagogía, pero a dos meses de las oposiciones me llamó 'El País' porque había hecho un reportaje que les había gustado mucho y cambié de profesión. En estos casi 40 años de periodismo sempre he tenido la esperanza de poder conciliar mis dos formaciones, la lengua y el periodismo, y ahora ha llegado ese momento".

Este triple proyecto arrancará en septiembre con la web y un poco después con la revista trimestral y en marzo de 2019 verá la luz la revista semestral, "que es una revista científica de la lengua, el equivalente a lo que es el 'Lancet' en el mundo de la medicina".

El proyecto es para "público culto, en general, profesionales de la lengua, como profesores, correctores, escritores, periodistas, sociólogos, abogados, especialistas en 'markenting', etc, en la que la lengua es la herramienta fundamental" y también insistió Escolar en que "es un proyecto panhispánico".

Agregó Escolar que la lengua y el periodismo "están muy unidos" y que cada día hay temas generales relacionados con la lengua. "Hemos hecho un reportaje para el número cero sobre el lenguaje del fútbol muy interesante. No se utilizan las mismas palabras en el fútbol en España, que en Argentina o en Colombia, por ejemplo".

La web ya está operativa "por si quiere sumarse la gente y así en la web hay un pestaña para crear la primera comunidad de lectores, para poder hacer una gran base de futuros usuarios", pero verá la luz, en septiembre.

