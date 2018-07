El rector de la universidad de navarra sobre el 'caso cifuentes': "en mi universidad no podría haberse dado"

El rector de la Universidad de Navarra (UNAV), Alfonso Sánchez Tabernero, afirmó que las irregularidades en el caso del máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, no podrían "haberse dado" en su universidad y mostró su extrañeza ante los hechos acaecidos, ya que explicó que existen diferentes herramientas y personas implicadas en el "control de administración" para que estos casos no pasen "en ninguna universidad".

"Me parece que por muchas cosas ese caso en mi universidad no podría haberse dado", dijo el rector de la Universidad de Navarra. Tabernero explicó, en declaraciones a Servimedia, que un administrativo "no puede cambiar un acta" y que el cambio "lo hace un profesor".

Asimismo, expresó que las actas son escritas a mano por los docentes, donde se incluye "fecha y firma". Además, aclaró que se avalan las actas y "se recogen informáticamente". "Los Trabajo Fin de Máster están en un repositorio. Hay muchos motivos por los que esto no puede pasar en ninguna universidad", declaró.

Alfonso Sánchez Tabernero es licenciado y doctor en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. En la actualidad, es catedrático de Empresa Informativa y rector de la UNAV desde 2012. A lo largo de su trayectoria profesional ha publicado artículos y libros. Su última publicación, de 2012, es 'Innovación en los medios. La ruta del cambio', de la editorial EUNSA, realizada en colaboración con el profesor Francisco Javier Pérez-Latre. Ha colaborado en otras publicaciones y ha trabajado en proyectos de investigación.

