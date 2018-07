La reina recibirá a la asociación para la prevención, reinserción y atención de la mujer prostituida

La Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención de la Mujer Prostituida (Apramp) tendrá una audiencia en el Palacio de la Zarzuela con la Reina el próximo jueves y allí, además de agradecerle su preocupación las mujeres explotadas sexualmente, la trasladará la necesidad de que haya una ley integral de lucha contra la trata.

Rocío Mora, directora de Apramp, explicó a Servimedia que "España es el tercer país del mundo y el primero de Europa en demanda de prostitución, en puteros, porque hay que llamar a las cosas por su nombre. Este dato alarma a la sociedad, pero luego no se hace nada. La prostitución y la trata es un tema de violencia contra la mujer y merece un ley integral de lucha contra la trata".

Ensalzó la preocupación de la Reina de España por este problema. "Es la primera audiencia que tenemos con doña Letizia, pero hace tiempo que contactó con nosotras, que se interesó por el trabajo que realizamos. Sabemos que está preocupada por el futuro de las mujeres que caen en las redes de la trata".

Reconoció Mora que "hay partidos políticos que lo tienen muy claro, pero otros no. Todo el mundo tiene que saber que sin demanda, sin puteros, las mafias no actuarían. Sin demanda, las mafias no sacarían engañadas a mujeres y niños de sus países de origen para traerlas aquí. España es un país de destino y de tránsito porque hay una demanda y el foco hay que ponerlo en los hombres, no en las mujeres, y luego hay que buscar alternativas a las mujeres".

La directora de Apramp, que recordó que "no trabajamos solas, lo hacemos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la Fiscalía, como no podía ser de otra manera", pidió a los medios de comunicación que dejen de preguntar a estas mujeres explotadas sexualmente por "cómo se siente una víctima de violencia. Son supervivientes y no podemos seguir hablando de cómo te violaron o de cómo te sientes. El tratamiento informativo también le preocupa a la Reina".

La meta de esta asociación es que las personas que sufren explotación sexual y trata de seres humanos recuperen la libertad y la dignidad haciendo valer sus derechos y que logren la autonomía necesaria para emprender una vida fuera del control y abuso de sus explotadores y que se reconozca "la explotacio´n sexual y la trata de seres humanos como una violacio´n de derechos humanos".

