El libertad el conductor ebrio que atropelló mortalmente a un ciclista en Algete (Madrid), pero le retira el carné

2/07/2018 - 14:20

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 1 del partido judicial de Torrejón de Ardoz (Madrid), en funciones de guardia, ha acordado, a petición del Ministerio Público, la puesta en libertad del conductor ebrio que atropelló mortalmente a un ciclista en Algete este domingo, en el kilómetro 10 de la M-103, pero le ha retirado el carné de conducir.

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el detenido, quien además dio positivo en el test de alcoholemia, está investigado por la supuesta comisión de un delito de homicidio por imprudencia y conducción bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Como medidas cautelares, el magistrado ha acordado que el investigado se presente obligatoriamente en el juzgado una vez por semana. Además se le ha retirado el pasaporte y el permiso de circulación.

El aviso a los servicios de Emergencias se produjo en la mañana de ayer, a las 10.11 horas. Se alertó de una colisión, en el kilómetro 10 de la M-103, carretera de un carril por sentido, de un ciclista y una furgoneta.

Al llegar el SUMMA, el ciclista, que no estaba identificado, ya había fallecido y se encontraba en la cuneta. No hubo posibilidad de reanimación. Por su parte, el conductor de la furgoneta no necesitó atención médica.