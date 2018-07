El café más fuerte del mundo llega a la Estación Espacial

El café instantáneo, elemento básico en la estación espacial desde el 2000

Imagen: Death Wish Coffee Company

Una versión especial liofilizada de café marca Death Wish, distinguido por su alto contenido de cafeína y sabor intenso, ha llegado a la Estación Espacial Internacional.

Este café, envasado en el mismo tipo de paquetes de aluminio que utiliza la NASA para su café 'normal' y otras bebidas de astronautas, fue transportado a bordo del carguero Dragon CRS-15 de SpaceX, que atracó en el compleo orbital este 2 de julio.

"No podríamos pensar en una mejor manera de mostrar la suavidad y la fuerza de nuestro café que la tripulación a bordo de la Estación Espacial Internacional con una mezcla fácil de hacer que los mantendrá en pie, por así decirlo". dijo Mike Brown, fundador de Death Wish Coffee, en un comunicado.

El café instantáneo ha sido un elemento básico en la estación espacial desde que su primer equipo se instaló en noviembre de 2000. Los astronautas y cosmonautas han elegido café con cafeína y descafeinado instantáneo, así como una mezcla de café Kona de Hawai, con una opción de azúcar o crema en polvo (o ambos) ya mezclados.

Luego, en mayo de 2015, la estación espacial obtuvo su primera máquina de café. El ISSpresso Lavazza y Argotec fue diseñado específicamente para preparar café expreso italiano fresco (y otras bebidas calientes) en microgravedad. La máquina se convirtió en un accesorio permanente en el puesto avanzado (junto con las tazas de café cero g), pero el suministro en órbita de las cápsulas similares a Keurig de ISSpresso limita su uso.

Cafeína al 200%

El café Death Wish también será un regalo raro en el espacio, pero que tendrá un mayor impacto. La compañía describe que su mezcla contiene un 200 por ciento más de cafeína que el café estándar.

Fue esa fuerza extra la que inspiró el lanzamiento del café.Durante un segmento de 2017 del podcast Death Wish "Fueled by Death Cast", la ex astronauta de la NASA residente de la estación espacial y artista Nicole Stott mencionó lo cansada que se sentía después de completar una caminata espacial.

"Estás exhausta, ¿no es cierto?" preguntó uno de los anfitriones del programa. "Quieres uno de estos", respondió Stott, refiriéndose a una taza de café. Unos momentos más tarde, el anfitrión bromeó, "¿Cómo conseguimos que Death Wish vaya al espacio?". "Sabes qué, hablemos de eso, creo que a la gente le encantaría", respondió Stott.

Algún tiempo después de la transmisión, a Stott se le ocurrió la idea de enviar el café a su amiga y astronauta de la NASA, Serena Auñón-Chancellor, quien llegó a la estación espacial a principios de este mes, informa Collectspace.com.

Stott conectó a la marca de café con el laboratorio de Space Food Systems de la NASA en el Centro Espacial Johnson en Houston. Death Wish Coffee vende generalmente en bolsas de granos enteros y molidos, así como en K-Cups, pero al trabajar con la agencia espacial, fue capaz de desarrollar una mezcla instantánea de café liofilizado, empaquetado por la NASA, sin sacrificar textura, sabor y poder estimulante del café.

Para celebrar el vuelo, Death Wish ha diseñado una taza de café "Space Oddity" y organiza un concurso a través de su sitio web para regalar el mismo café liofilizado destinado a la estación espacial.