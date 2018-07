El 59% de los conductores españoles insultan a otros automovilistas

3/07/2018 - 17:14

MADRID, 03 (SERVIMEDIA)

Seis de cada 10 conductores españoles (concretamente, el 59%) reconocen que insultan a otros automovilistas, el 66% admite que toca el claxon de manera inapropiado a quienes les ponen nerviosos y el 81% indica que ha sentido miedo alguna vez por el comportamiento agresivo al volante de otros.

Estos datos se desprenden del 'Barómetro Europeo de la Conducción Responsable 2018', apadrinado por la Fundación Vinci Autoroutes y elaborado por el Instituto Ipsos a 11.038 conductores de 11 países de la UE con el fin de identificar los comportamientos de riesgo y las buenas prácticas al volante.

Respecto a los comportamientos incívicos, el 59% de los conductores españoles reconocen haber insultado a otros, un 42% ha adelantado por la derecha en la autopista, un 30% se ha acercado alguna vez demasiado al vehículo de los conductores que lo ponían nervioso y un 19% ha bajado de su coche para discutir con otro automovilista.

Los españoles evalúan su promedio de comportamientos incívicos en 2,2 sobre 5, lo que sitúa a España en el segundo lugar del podio del incivismo al volante en Europa, sólo por detrás de Grecia (2,4).

Todos los conductores europeos critican mucho a sus compatriotas, ya que el 83% (84% en España) utiliza al menos un adjetivo negativo para calificar la conductora de los demás, como irresponsable (47%), estresado (34%), agresivo (31%) y peligroso (30%).

En cuanto a los españoles, un 22% de los automovilistas opina que sus homólogos son conductores 'tranquilos', cuando la media europea es del 12%.

CORRER MAS DE LA CUENTA

Por otro lado, muchos conductores españoles no respetan las reglas básicas de seguridad vial, ya que el 85% admite superar los límites de velocidad, el 53% no reduce la velocidad al pasar cerca de una zona en obras, el 56% olvida usar el intermitente en adelantamientos o cambios de dirección, el 54% no mantiene la distancia necesaria con el vehículo precedente y el 58% circula por el carril central aunque el de la derecha esté libre.

El 62% de los conductores españoles cree que conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas es la principal causa de accidente mortal en las carreteras, pese a lo cual un 6% admite haberse puesto al volante superando los límites de alcohol y un 2% después de haber fumado cannabis.

Por último, el estudio indica que un 9% de los conductores europeos ha tenido o ha estado a punto de tener un accidente por un episodio de somnolencia (10% en España), porcentaje que supera a los accidentes o casi accidentes causados por el uso del móvil al volante o un consumo excesivo de alcohol (7%).

(SERVIMEDIA)

03-JUL-18

MGR/gja