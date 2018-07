Borrell cree que sin el 'Aquarius' no hubiera habido ni cumbre sobre migración ni acuerdo de "mínimos"

4/07/2018 - 13:10

El ministro de Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha defendido la labor del Gobierno en el caso del 'Aquarius' y ha señalado que, sin este suceso, "seguramente no se hubiera convocado la cumbre extraordinaria sobre migración", ni tampoco se habría llegado "al acuerdo de mínimos al que se llegó de madrugada".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Para Borrell, esta situación fue un "aldabonazo en la conciencia de muchos europeos" debido al gesto "simbólico" que realizó España acogiendo a los inmigrantes rescatados en este buque que, a su juicio, ha obligado, además, a los líderes europeos a "mirar más de frente a los problemas de la migración" en el Mediterráneo.

Durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores y Cooperación del Congreso, el ministro ha reconocido que "nunca" pensó que "la Europa solidaria con una política exterior con unos principios que describen sus tratados cerrara sus puertos y dejara a la deriva a los refugiados" en el mar. "Pero está sucediendo", ha lamentado.

A su juicio, se trata de "una realidad compleja" a la que hay que "hacer frente" con "realismo y eficacia". Y, en este sentido, ha señalado que la solución del caso 'Aquarius' no puede ser algo "permanente". Borrell ha defendido que es hora de "trabajar en una política migratoria común" en la UE que, a su juicio, para por "revisar las reglas de asilo".

Con estas declaraciones, respondía además al portavoz del PP en esta comisión, Jordi Roca, quien ha criticado la labor del Ejecutivo en el caso 'Aquarius' tildándola de 'reality'. Además, ha acusado al Gobierno de "especular con el sufrimiento humano" y le ha pedido que "vuela a la seriedad" y a políticas en las que se garantice la dignidad de las personas, la seguridad de las fronteras españolas y la lucha contra las mafias en la migración.

Borrell ha reconocido que la sociedad se "emocionó" con un caso "singular" como el de este barco, pero ha señalado que no es "el problema de fondo", es decir, las "estructuras sociales, la dinamitación de la democracia y la falta de institucionalización de los países del subsahel". "Y mientras no se aborde el problema de fondo, el grave, no el de los últimos 100 llegados, será más difícil resolverlo y afectará a las sociedades europeas", ha apuntado.

El ministro también se ha referido a las políticas migratorias del presidente de EE.UU Donald Trump, que ha calificado de "radicalmente distintas" que las de defiende el Gobierno.

Estas declaraciones han sido, también, en respuesta a una cuestión que le ha trasladado el portavoz de Unidos Podemos, el diputado de Izquierda Unida, Miguel Ángel Bustamente, acerca de su visita a Estados Unidos y a su encuentro con el presidente Donald Trump. Para el portavoz, el Gobierno debería emitir una queja ante la "violación de derechos humanos" que está llevando a cabo el dirigente estadounidense en la frontera con México.