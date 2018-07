Torra afirma que acercar presos "no forma parte de una negociación" y exige su libertad

4/07/2018 - 13:44

"No dejaremos de trabajar ni un segundo por su libertad"

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha afirmado este miércoles que el acercamiento de presos soberanistas a centros penitenciarios catalanes es una obligación legal del Gobierno central: "No es una concesión política. No es ningún gesto político. No forma parte de una negociación".

Lo ha dicho en una declaración institucional desde las puertas del Parlament junto con el presidente de la institución, Roger Torrent, y con presencia de los consellers del Govern y de representantes de los grupos parlamentarios de JxCat, ERC, los comuns y la CUP.

Torra ha afirmado que la situación de prisión preventiva de los presos es una aberración y ha advertido de que la Generalitat seguirá reivindicando sin cesar su liberación inmediata: "No dejaremos de trabajar ni un segunda para su libertad".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)