Interior ya sabe a quién encargará un estudio pormenorizado sobre los CIE de manera "urgente"

4/07/2018 - 15:09

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que ya tiene a "una persona en la cabeza" a la que encargará un estudio pormenorizado sobre los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), unas instalaciones policiales de carácter no penitenciario diseñadas para poder ejecutar la expulsión del territorio nacional.

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El objetivo es que analice su realidad, alcance y estudie "por dónde deben ir encaminados" estos centros, según ha precisado el ministro durante su comparecencia en la comisión de Interior del Congreso en la que ha explicado las líneas de actuación de su departamento. "Será en fechas próximas y como un tema urgente", ha recalcado sobre este asunto, sin dar más detalles y sin desvelar quién es la persona en la que ha pensado.

El responsable de Interior ha insistido en que estos centros "no pueden desaparecer", aunque ha incidido en que debe analizarse su naturaleza y gestión. "Sí a unos CIE nuevos", ha recalcado al respecto.

Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno ya ha pedido un informe para evaluar una alternativa a las concertinas de las vallas situadas en las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos que sea "igual de segura" pero no "tan cruenta".

"Estamos evaluando tener unas medidas de seguridad que garanticen la misma intensidad de la seguridad, pero que a nuestro parecer no causen esos efectos", ha declarado, insistiendo en que la propuesta oficial del Ejecutivo es retirarlas. De hecho, en 2014, el ahora presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a quitarlas en caso de que llegase a La Moncloa.

Según el ministro, Interior ha pedido ya un informe para analizar la existencia de medios "igual de seguros pero no tan cruentos o asimilables" a las concertinas. Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas cortantes que se instalaron coronando las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla en el año 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque dos años después, el mismo Ejecutivo ordenó retirarlas por las heridas que causaban en quienes intentaban rebasar el perímetro.

En 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió colocar más concertinas en las vallas fronterizas, también a pie de alambrada y en el intervallado, lo que provocó numerosas críticas tanto de entidades sociales como de los grupos de la oposición.

El responsable de Interior, que se ha mostrado convencido de que en el año 2018 hay medidas "con las mismas garantías de seguridad", ha afirmado que es necesario combinar la seguridad desde "parámetros humanitarios". Asimismo, ha apuntado que una vez recibido el informe que ha solicitado se hará una evaluación económica del cambio.

Desde Unidos Podemos, Ciudadanos, ERC y el PP han cuestionado al ministro su anuncio de retirar la concertinas, sin concretar cómo garantizará la seguridad. "No es serio llegar el primer día y anunciar una cosa y no concretarla", ha afirmado el diputado del Ciudadanos Miguel Gutiérrez, criticando la "política de gestos y los conejos en la chistera" así como "el discurso vacío y hueco" del Ejecutivo. También el parlamentario del PP Martín Toledano ha expresado su preocupación por "las declaraciones demagógicas y de cierto populismo en una materia tan sensible".