The Family Watch celebra la proposición no de ley del PP para prevenir la ludopatía

4/07/2018 - 18:14

El Instituto de Estudios sobre la familia 'The Family Watch' ha celebrado la proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario popular por la que plantea eliminar "la publicidad y otros ganchos que provoquen la aparición de nuevos ludópatas", ante "la creciente influencia" de las casas de apuestas deportivas entre los jóvenes Según indica The Family Watch, citando datos de su VII Barómetro de la Familia 2018, la ludopatía afecta a "más de un millón" de personas en el mundo y "ha crecido entre los jóvenes en los últimos tiempos como consecuencia, entre otros motivos, del auge de las apuestas deportivas".

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Asimismo, según el mismo informe, 8 de cada 10 familias consideran que "el incremento de la publicidad de apuestas deportivas aumenta la ludopatía entre los jóvenes".

Por ello, The Family Watch se congratula de que la iniciativa del PP plantee la necesidad de adoptar medidas de prevención para evitar la influencia de las casas de apuestas y los juegos online en los jóvenes y que se limite la publicidad de las apuestas y juegos online próximos a lugares con especial vulnerabilidad, como son los colegios.

La directora general de The Family Watch, María José Olesti, ha señalado que "esta iniciativa va en la dirección de atajar una de las principales preocupaciones de las familias españolas" y de "poner coto al incremento de casos de una de las adicciones comportamentales que más preocupan: la ludopatía por apuestas deportivas online".

En la proposición no de ley, el grupo popular propone además promover que "parte de la recaudación por juego se destine como fondos para la atención de la ludopatía y sus derivaciones con diagnóstico clínico".