El congreso da luz verde a la renovación del consejo de administración de rtve

4/07/2018 - 20:32

El Congreso dio este miércoles luz verde a la renovación del Consejo de Administración de RTVE, al aprobar la lista presentada por el PSOE, Podemos y PNV, que finalmente fue apoyada por los nacionalistas catalanes y que logró 177 votos a favor. Los nuevos consejeros de RTVE son Rosa María Artal, Juan José Baños, Concepción Cascajosa, Cristina Fallarás, Tomas Fernando Flores y Víctor Sampedro. Mañana por la tarde el Senado votará los otros cuatro candidatos que tiene potestad para elegir.

A continuación también se aprobó la convalidación del decreto que ha hecho posible el cambio del Consejo de Administración de RTVE con 174 votos a favor más cinco telemáticos, entre éstos los de Pablo Iglesias e Irene Montero, de baja maternal, mientras que votaron en contra 165 diputados.

El desarrollo del Pleno tuvo un tono bronco en el que PP y Ciudadanos hablaron más de Cataluña que de la Corporación y en el que el diputado de ERC Joan Tardà pidió al PP que no se refiriera a ellos como "golpistas" pero el diputado popular Ramón Moreno se ratificó en sus palabras, mientras que el también diputado de ERC Gabriel Rufián regañó a Podemos, y luego la portavoz de la formación morada Noelia Vera le exigió que no le hablará "con esa superioridad" ni a ella ni ninguna otra diputada de la Cámara, tachándole así, aunque sin decirlo, de machista.

La tensión fue tal que hasta la diputada de Coalición Canarias Ana Oramas calificó el pleno de "bochorno espectáculo" y afeó a la Cámara que se hablara en un pleno sobre RTVE más de Cataluña que de los trabajdores de RTVE.

El Gobierno justificó este decreto, según la vicepresidenta y ministra de Relaciones con las Cortes y de Igualdad, Carmen Calvo, para "solventar" el vacío existente en la Corporación, en la que el mandato de los consejeros y del presidente había expirado hacía tiempo, y porque "los ciudadanos merecen una televisión y una radio de servicio público con plena normalidad y garantías". Además, subrayó el carácter "transitorio y puntual" del decreto.

Sin embargo, para el portavoz del PP en la Comisión de RTVE, Ramón Moreno, el decreto "es un dedazo de Sánchez que no supera los umbrales de la democracia". Además le calficó de "moneda de cambio a sus socios de Podemos para que manoseen RTVE", de pago de favor a los independentistas catalanes para que apoyaran la moción de censura que ha llevado a Pedro Sánchez a la presidencia del Gobierno.

"Digan públicamente que van a hablar de la secesión en Cataluña, que van a hablar de todo eso con los golpistas. Controlar RTVE merece tanto la pena", espetó Moreno a la bancada socialista.

Ciudadanos, por su parte, no participó de la primera votación e intentó suspender el Pleno, pero no lo consiguió. El diputado de la formación naranja Guillermo Díaz Gómez empleo la misma terminología que el PP para referirse al decreto del Gobierno, "dedazo", y pidió al presidente del Gobierno que "pida perdón a los trabajadores, al periodismo y a los españoles" por el espectáculo dado por la terna de candidatos que se filtraron y no progresaron. Por todo ello, aseveró que "la única opción es retirar el decreto".

Por su parte, Noelia Vera, en nombre de Podemos, reconoció que "el decreto no nos gusta" y que apoyaban esta medida porque el cambio en RTVE "se ha bloqueado meses", pero se ratificó en que confía en el concurso público como medida para efectuar un cambio democrático. Pero que han optado por este apoyo proque el PP y Ciudadanos "trucaron el concurso público para tener mayoría en el comité de expertos" que finalamente tenía que elegir al consejo de Administración de la Corporación Pública.

