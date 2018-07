De los Santos: "Es una majadería pensar que no se puede ser de derechas, del PP y además abiertamente gay, yo lo soy"

5/07/2018 - 14:36

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, ha afirmado este jueves durante el Pleno de la Asamblea que es "una majadería" pensar "que no se puede ser de derechas, del PP, y además abiertamente gay", en alusión a los organizadores del Orgullo LGTBI, que han vetado al presidente regional, Ángel Garrido, en la cabecera de la manifestación del sábado en representación de la Comunidad de Madrid.

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

"¿Sabe señora González lo que es una majadería? Una majadería es que en 2018 haya personas que piensan que no se puede ser de derechas, del Partido Popular, y además abiertamente gay, yo lo soy, creo que no soy un majadero, y quiero agradecer al Partido Popular que en el tiempo que llevo trabajando con él, para él, nunca he sentido ningún tipo de nada, de ni siquiera mala mirada, mal gesto, sino todo lo contrario", ha proclamado De los Santos, dirigiéndose a la diputada del PP Isabel González, quien le había preguntado cómo participa el Gobierno regional en la promoción del Orgullo.

El Consejero de Cultura ha reivindicado la figura de Gilbert Baker, que hace 40 años diseñó la bandera del Orgullo, "la bandera arcoíris que no es sino la que hace que todos los colores nos representen a todos y que todos tengamos cabida en la defensa de los derechos de todos".

Por su parte, González ha apostillado que "no hay quien entienda que un colectivo que ha peleado tanto por la integración y que también sabe lo que es sentirse excluido sea precisamente quien haya puesto veto a la presencia de este Gobierno en la celebración del Orgullo".