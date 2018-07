El senado rechaza a los candidatos al consejo de administración de rtve y su designación corresponderá al congreso

5/07/2018 - 20:11

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

El Senado rechazó este jueves a los cuatro candidatos al Consejo de Administración de RTVE de la lista presentada por PSOE, Podemos y PNV, ya que sólo votaron a favor de ella 92 senadores y eran necesarios 134 votos para que saliera adelante. Ahora esta designación recaerá en el Congreso de los Diputados, que ayer sí eligió a los otros seis miembros que formarán dicho Consejo.

Este segundo Pleno celebrado en la Cámara Alta para elegir a los cuatro candidatos de la cúpula de RTVE no fue tan bronco como el que ayer vivió el Congreso, aunque se repitieron los mismos argumentos esgrimidos el jueves por cada partido político.

Ciudadanos, como hizo ayer en el Congreso, se ausentó de la Cámara porque según su portavoz, Francisco Javier Alegre, el decreto es "una desvergüenza", es "el pago del primer trimestre del presidente Sánchez en La Moncloa".

El senador del PP José Manuel Barreiro volvió a vincular el 'procés' con el nuevo Consejo de Administración de la Corporación RTVE y calificó como "día grave el de hoy, porque no se respeta la democracia en España". A continuación agregó que "no es casual que ahora vamos a hablar de todo, ni es casual que el presidente Sánchez hable con los independentistas y no abra la boca cuando éstos faltan al jefe del Estado". También lamentó que la televisión pública "vaya a pasar a manos de Podemos".

TELEVISIÓN VERAZ

El portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, explicó al portavoz del PP que "el precio que ha de pagar el PSOE para contar con el apoyo de otros grupos parlamentarios en el decreto de RTVE es tener una radio y una televisión pública veraz y al servicio de todos. Hemos obtenido el apoyo de los demás grupos a costa de que RTVE deje de ser el gabinete de prensa del PP. Es el precio que pagamos gustosos".

Agregó que el decreto de RTVE ha contado con el apoyo de cinco de los siete grupos de la Cámara, lo que supone el 50% de los ciudadanos, y pidió a Barreiro que si él reclama respeto a la democracia, "respete a los 12 millones de ciudadanos representados en los grupos que han dado el 'sí' al decreto".

Por último, aseveró que el PP anda algo desorientado desde la moción de censura y señaló que "necesitan tiempo para aclararse. Aprovechen el tiempo para regenerarse y dejen de bloquear este país".

CONCURSO PÚBLICO

Por su parte, la senadora Vanessa Angustia, de Podemos, aseguró que "en tres meses el concurso público tiene que salir adelante" porque "es la única vía posible" para tener una RTVE de calidad e independiente.

También agradeció a los trabajadores, que "se dejan su vida allí", su labor durante todos estos años de "secuestro de José Antonio Sánchez", que montó, dijo, una redacción paralela con los periodistas de Intereconomía y dejó fuera a los profesionales cualificados. "El real decreto resuelve la urgencia, pero necesitamos el concurso público", remachó.

Tanto el PDEcat como ERC sacaron "músculo" de su apoyo al decreto de RTVE, que "no hubiera sido posible" si "el próximo lunes en el encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra no se hubiera podido hablar de todo".

