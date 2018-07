Servimedia recoge el premio dependencia y discapacidad de la fundación caser

La presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, destacó este jueves la labor de la agencia de noticias Servimedia y su presencia en la vida pública y política del país, durante la entrega de la 9ª edición de los Premios Dependencia y Sociedad de Fundación Caser, que tuvo lugar en Madrid.

Según declaró Pastor en el acto, "no hay nada que ocurra en este país de lo que no tengamos conocimiento a través de Servimedia", especialmente en lo referente al mundo de la discapacidad y los asuntos sociales, gracias también a su pertenencia al grupo social ONCE.

Además, Pastor apuntó que esta agencia "es un ejemplo de inclusión", ya que más del 40% de su plantilla está formada por personas con discapacidad.

Fernando Riaño y José Manuel González Huesa, presidente y director general de Servimedia, la tercera agencia de España en difusión y número de periodistas, fueron los encargados de recoger el galardón obtenido en la categoría de Comunicación, que reconoce a aquella persona, empresa o entidad que haya contribuido "de manera significativa a la información, divulgación y sensibilización a la sociedad de la autonomía personal, dependencia y/o discapacidad".

La Fundación Cudeca se hizo con el accésit en dicha categoría, en reconocimiento a su trabajo de calidad en los cuidados paliativos y gracias a su documental 'Escuchar el viento', que, según Pastor, recoge "con gran sensibilidad la experiencia de los enfermos terminales y de sus familias ante lo inevitable".

OTROS PREMIOS

En la categoría de Excelencia, Pastor destacó el trabajo de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal (primer premio), y subrayó cómo la aplicación gratuita para móviles Whatscine (accésit) logra que "las personas con discapacidad auditiva o visual puedan disfrutar de algo de lo que disfrutamos el resto", en este caso la producción audiovisual.

El ganador del premio en I+D (mejor iniciativa que dentro del ámbito universitario o científico ha llevado a cabo estudios o investigaciones innovadores para encontrar soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas) es Braibook, el primer 'e-reader' en braille para las personas con discapacidad visual.

En su intervención, Pastor destacó la importancia de esta innovación para las personas ciegas y se refirió al mérito de la Fundación del Lesionado Medular, ganadora de un accésit, por su utilización de la tecnología de impresión en 3D para ayudar a este colectivo. "Muchos emplearían esta tecnología de otra forma", manifestó.

Por último, Javier García, el primer Erasmus sordociego de la historia, y varios actores de la película 'Campeones' subieron al escenario para recoger sus menciones especiales.

Pastor deseó a García "mucha suerte en su próximo reto" como escalador y subrayó su "ejemplo de lucha y superación". En cuanto al elenco de 'Campeones', confesó a los actores que muchos diputados estarían encantados de que visitasen el Congreso para conocerlos.

RETOS PENDIENTES

Pastor reivindicó la necesidad de que la discapacidad sea un asunto que "nos preocupe a todos" y no solo a los afectados, y reclamó que la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados tenga potestad legislativa.

"Que legislen los que saben" y "visibilizar la agenda política de la discapacidad" son, a su juicio, los retos pendientes en este terreno.

Por último, reclamó ampliar el catálogo de prestaciones del Sistema de Dependencia y agilizar el cobro de las ayudas, que en algunos casos llegan cuando la pesona ya ha fallecido.

Junto a Pastor, en la entrega de premios participaron también los directores generales de Caser y de su fundación, Ignacio Eyries y Juan Sitges, respectivamente.

Ambos subrayaron la calidad de las 181 candidaturas presentadas a esta novena edición de sus premios, que son un ejemplo de la importancia que "desde la fundación damos a la promoción de la salud y al bienestar social de la población".

