Garrido no irá al Orgullo y acusa a la izquierda de alentar el veto al PP

Villa del Prado, 6 jul (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha dicho que no irá a la manifestación de mañana del Orgullo Gay en la capital y ha acusado a partidos de la izquierda de haber alentado el veto al PP impuesto por los organizadores, que ha calificado como una "exclusión sectaria".

"No voy a acudir a donde no soy invitado, pero creo que es un error", ha declarado a los medios durante una visita a la localidad madrileña de Villa del Prado.

Garrido ha criticado el veto de los organizadores al PP y a él mismo que, según ha dicho, "representa a todos los madrileños", ya que considera que no hay "ninguna razón".

"Hay alguna excusa por parte de alguno que ha venido calentando desde hace meses desde los grupos políticos de la izquierda para que el PP no estuviera ahí", ha señalado.

Para Garrido, la decisión de no invitar a la manifestación al PP es una "exclusión sectaria que no ayuda nada al movimiento LGTBi", aunque ha recalcado que este colectivo no lo integran sólo sus organizadores ni los "diputados de izquierda".

"Algunos siguen alimentando el mito que es absurdo y malo para el colectivo LGTBi sobre una especie de lucha entre el colectivo y el PP", ha lamentado.

El presidente regional ha asegurado que el PP es un partido "que trabaja tanto o más que el resto de grupos políticos en Madrid para conseguir la plena integración de todo el colectivo LGTBi".

"Nosotros sí trabajamos para todos, algunos quieren trabajar solo para unos pocos. No hacemos distinciones por razón de ideología ni de ninguna otra naturaleza, ha apuntado.

Preguntado sobre si asistirán a la manifestación algunos miembros del Gobierno regional aunque sea a título persona, ha respondido que los hay que "han ido siempre y lo seguirán haciendo".