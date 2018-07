Violencia género. criminólogos piden que les permitan participar en la prevención de asesinatos machistas

6/07/2018 - 15:01

MADRID, 06 (SERVIMEDIA)

El Colegio Profesional de Criminólogos de la Comunidad de Madrid (CPCM) ha condenado el nuevo caso de asesinato machista ocurrido esta noche en la capital y reclama, a través de un comunicado, que se creen fórmulas que permitan a los criminólogos tomar parte en la prevención e intervención de los asesinatos por violencia de género.

"La violencia de género constituye una de las más terribles lacras sociales, que atenta contra los derechos humanos y contra el derecho fundamental a la igualdad y no discriminación por razón de sexo. Desde el Colegio consideramos fundamental poner de relieve las consecuencias del control social formal que emergen de esta conducta machista y antisocial", señala el comunicado.

El CPCM califica la violencia machista de "fenómeno endémico" y señala que "se demuestra una vez más el fracaso de algunas medidas de protección de condena". "Si (las medidas) no van aparejadas de seguimiento y control, resultan ineficaces", subrayaron los especialistas.

Los criminólogos juzgan necesario implementar las siguientes medidas: la elaboración de programas de seguimiento en el cumplimiento de requerimientos judiciales (órdenes de alejamiento); la incidencia en prevención temprana mediante programas educativos y la evaluación de las campañas publicitarias y del tratamiento informativo; el acompañamiento de la víctima durante el proceso; la insistencia en la importancia de evitar la revictimización, así como la minimización de la victimización secundaria; el refuerzo de la prevención secundaria para evitar la reincidencia y el potenciamiento de las medidas para preparar la reinserción social de los encarcelados ; y una intervención específica en el sistema judicial, presentando informes criminológicos que orienten en la propuesta de medidas eficaces.

Asimismo, el CPCM apuesta por la "participación de todos los agentes sociales, formales o no, en el rechazo y condena de los agresores conocidos". "No podemos olvidar que son los novios y maridos de nuestras amigas, hermanas, compañeras, madres, etc. y debemos tomar parte en el cuidado y acompañamiento de todas ellas creando red de apoyo que facilite una vida libre de violencias", sentenciaron los criminólogos.

(SERVIMEDIA)

06-JUL-18

FGH/gja