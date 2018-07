Pamplona celebra este sábado su día grande de las fiestas con la tradicional procesión a San Fermín

6/07/2018 - 17:46

Pamplona celebra este sábado, 7 de julio, el día grande de sus fiestas con la tradicional procesión en honor a San Fermín. Además, los toros de la ganadería Puerto de San Lorenzo protagonizarán el primer encierro de estos Sanfermines y la primera corrida de toros.

PAMPLONA, 6 (EUROPA PRESS)

La jornada tendrá como acto central la procesión de San Fermín que comenzará a las 10.00 horas. Un año más, la Corporación municipal del Ayuntamiento de Pamplona recogerá al Cabildo en la Catedral y se dirigirán a la Capilla de San Fermín.

Durante el recorrido, pamploneses, visitantes, grupos de jotas, coros y dantzaris acompañarán al 'santo morenico' por las calles del Casco Antiguo. San Fermín volverá a recibir el calor de los ciudadanos, que le dedicarán cánticos y jotas en los tradicionales 'momenticos'.

Posteriormente, se celebrará una misa solemne en honor al santo, que estará presidida por el arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela, Francisco Pérez, y el Cabildo Catedralicio, y que contará con la Capilla de Música de la Catedral y el Orfeón Pamplonés.

PRIMER ENCIERRO CON LOS TOROS DE PUERTO DE SAN LORENZO

El día estará también marcado por el primer encierro de los Sanfermines de 2018, uno de los actos más emblemáticos de la fiesta, que protagonizarán los toros de la ganadería salmantina Puerto de San Lorenzo.

Como es tradición, minutos antes de las ocho de la mañana, los mozos se congregarán en la Cuesta de Santo Domingo ante la hornacina de San Fermín para cantarle y pedirle ayuda en la carrera.

Los seis astados serán lidiados a las 18.30 de la tarde en la primera corrida de la Feria del Toro por los diestros Paco Ureña, Román y José Garrido.

SALIDA DE LA COMPARSA Y ACTIVIDADES INFANTILES

Para los más pequeños, el programa de fiestas incluye la cita diaria con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos que saldrán a las 9.30 horas desde el palacio de Ezpeleta en la calle Mayor.

Además, a las 11.30 y a las 18.00 habrá actividades infantiles en el programa '¡Menudas Fiestas' de la Plaza de la Libertad y en el espacio de juego con elementos reciclados Birjolastu en la Taconera. Como novedad, a las 11.00 y a las 18.00, estará abierto el nuevo espacio deportivo y recreativo Kirol Ari en los fosos del Parque de la Media Luna, con actividades para niños y niñas de entre 8 y 14 años.

Igualmente, a las 19.00 en el Paseo Sarasate, los payasos Gari, Montxo y Joselontxo, pondrán en escena su espectáculo 'Txirinbolo', mientras que a las 20.00 en la Plaza de la Libertad, las marionetas de Maese Villarejo traerán la nueva aventura 'Gorgorito y la Bella Durmiente'.

FUEGOS ARTIFICIALES Y ACTUACIONES MUSICALES

Ya por la noche, a las 23.15 horas, tendrá lugar la segunda colección de fuegos artificiales del XIX Concurso Internacional de Fuegos Artificiales de autor de San Fermín. La exhibición correrá a cargo de la Pirotecnia Vulcano, fuera de concurso, en sustitución de Pandora Pyrotechnie, que no ha podido participar debido a un error burocrático.

No faltarán las actuaciones musicales en los diferentes espacios de la fiesta. Así, en la Zona joven de la Plaza de los Fueros actuará a las 23.30 horas la argentina Nathy Peluso, seguida a las 00.50 horas por los pamploneses Iseo & Dodosound with The Mousehunters.

A las 23.30 horas habrá verbenas a cargo de la Orquesta la Mundial en la Plaza del Castillo y de la Orquesta La Nube en la Plaza de la Cruz. Por su parte, a las 23.45, Clarence Milton Bekker actuará en la Plaza de la Compañía dentro del programa Jazzfermín.