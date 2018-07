Garrido defiende que trabajará por derechos LGBTI pese al veto del Orgullo

Enlaces relacionados Organizaciones LGBTI iluminan el Congreso de Guatemala para sus exigir derechos (15/06)

Las Rozas, 8 jul (EFE).- El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha considerado hoy un "error" que los organizadores del Orgullo no le invitaran ayer a la cabecera de la manifestación y ha subrayado que, pese a esa decisión, seguirá trabajando por los derechos de este colectivo.

En un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo en Las Rozas, el presidente regional ha considerado que fue un "error" de los organizadores no invitar al PP. "Es un error siempre excluir y sobre todo cuando se habla de algo que lo que quiere es la inclusión", ha defendido.

Al hilo de esto, ha lamentado no haber estado ayer en la marcha, pero ha recalcado que a pesar de esta decisión van a seguir "trabajando como hasta ahora por el colectivo LGBTI". "Creo que esto es la mejor muestra seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora", ha apostillado.

"Yo lo he hecho durante toda mi vida incluso cuando no se me comprendían en algunos lugares", ha recordado el presidente regional quien ha destacado que para la defensa de este colectivo "hacen falta todos" y hay que "sumar y no restar y unir en esta defensa de los derechos civiles".

"Me van a tener como me han tenido siempre", ha subrayado el presidente autonómico.