La historia interminable del nuevo consejo de administración de rtve

La elección del nuevo Consejo de Administración de RTVE se está convirtiendo en una historia interminable para el Gobierno de Pedro Sánchez, precisamente por haber apostado por las prisas, la urgencia y la falta de consenso general sin tener en cuenta los 'tiempos' de las Cortes, que son inapelables y que determinan que serán necesarios tres plenos más en el Congreso de los Diputados, más los cuatro que ya se han celebrado, para elegir al nuevo Consejo, que además es "provisional" a la espera de que se constituya un comité de expertos que elija al que, se supone, será definitivo.

Además, para complicarlo más, el PP presentó el pasado viernes un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto que ha impulsado la renovación de RTVE, que ya inició el Congreso el pasado 4 de julio, puesto que los populares consideran que "supone un golpe a la democracia" que hay que "parar".

Ciudadanos, por su parte, intentó por todos los medios suspender estos plenos y se ha ausentado tanto del Congreso como del Senado cuando se han llevado a cabo las votaciones porque considera que el decreto es "una desvergüenza", es "el pago del primer trimestre del presidente Sánchez en La Moncloa", ya que esta formación considera que el apoyo de los nacionalistas catalanes a esta renovación servirá para romper España.

Tanto Pleno, alguno de ellos con tono bronco, para renovar la cúpula de RTVE ha supuesto un "desgaste parlamentario excesivo", explicaron fuentes de ambas Cámaras, "porque habría sido más sencillo esperar a la constitución del comité de expertos que montar este lío". Mientras, PSOE, Podemos y PNV defienden el procedimiento empleado, el decreto y todos los plenos necesarios, porque entienden que PP y Ciudadanos pretendían tener la mayoría en ese consejo de expertos para "seguir controlando RTVE".

Así, ya se han celebrado cuatro sesiones plenarias, dos en el Congreso y dos en el Senado, para elegir de momento sólo a los seis consejeros que designa la Cámara Baja: Tomás Fernando Flores, que será el presidente, Víctor Sampedro, Rosa María Artal, Concepción Cascajosa, Cristina Fallarás y Juan José Baños, todos de la lista consensuada por PSOE, Podemos y PNV.

Los otros cuatro candidatos que designa el Senado, Isabel Cerrada, Fernando López Agudín, Josep-Lluís Micó y Juan Tortosa, no consiguieron los votos necesarios el pasado jueves en el Senado, 134, en el segundo Pleno que se dedicaba a este cometido y, por tanto, su designación se votará la semana que viene en el Congreso de los Diputados en otro nuevo Pleno, en el que la lista tiene que conseguir una mayoría de dos tercios de la Cámara, que no conseguirá, por lo que habrá que convocar otro Pleno más para que pueda salir adelante con 176 votos, mayoría absoluta de la Cámara, como se hizo con la elección de los seis primeros consejeros.

Pero la historia no termina aquí. Cuando el Congreso dé el plácet a los cuatro consejeros que tenía que haber designado el Senado, probablemente el jueves, hay que elegir al presidente del Consejo de Administración en ese mismo Pleno, pero como no se logrará en primera votación porque no se conseguirá el respaldo de los dos tercios de la Cámara, habrá que convocar otro más para que a la séptima sea la vencida y el renovado Consejo de Administración de RTVE eche a andar.

