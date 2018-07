Violencia género. themis califica de "fracaso en el sistema de prevención" los cuatro asesinatos machistas en 48 horas

9/07/2018 - 12:51

María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, calificó ese lunes de "fracaso en el sistema de prevención" los cuatro asesinatos machistas que se han producido en España en 48 horas.

La presidenta de Themis declaró a Servimedia que "es devastador que el amparo de los poderes públicos no sea suficiente" para salvar la vida de las mujeres amenazadas por el machismo.

Considera que "la valoración del riesgo, bien en la comisaria como en sede judicial, no esta funcionando, no es adecuado. Las medidas de protección estereotipadas no están funcionando. La protección es insuficiente, no hay garantía de protección para las mujereres en algunas casos. Habrá que adoptar otras medidas más importantes".

También alertó de que "en los últimos años cada vez se dictan menos órdenes de protección y luego cuando se conceden no son las adecuadas a los niveles de riesgo".

La presidenta de Themis rehusó analizar si hay un efecto llamada al producirse cuatro asesinatos en 48 horas, pero resaltó que hay que seguir analizando caso a caso para evitar que el machismo siga asesinando y, sobre todo, "saber qué tenemos qué cambiar para lograr que la protección a las mujeres sea la adecuada".

