Las notas de ESO dejarán de ser del 1 al 10 y pasarán a ser cualitativas en Cataluña

Se usarán calificaciones como 'no logro' o 'logro satisfactorio'

Se trata de dar coherencia a la evaluación durante la enseñanza obligatoria

Se evaluarán las materias de manera cualitativa. Foto: EFE

Las notas de los alumnos de ESO dejarán de ser cuantitativas de 0 a 10 y pasarán a ser cualitativas a partir del próximo curso 2018-19 para adecuarlas al currículum de competencias básicas. El Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) ha publicado este lunes la Orden que determina el procedimiento, los documentos y los requisitos del proceso de evaluación en la ESO a partir del próximo curso en Cataluña.

Según la orden, para calificar las competencias de los alumnos se usarán las calificaciones 'no logro' (NA, en sus siglas en catalán), 'logro satisfactorio' (AS), 'logro notable' (AN) y 'logro excelente' (AE).

Con esta modificación, Enseñanza ha informado de que pretende adecuar la evaluación al currículo por competencias básicas, dar continuidad a la evaluación de primaria y coherencia al carácter competencial del currículo durante toda la enseñanza obligatoria.

Otra novedad que aparece en la orden hace referencia a la evaluación de los ámbitos transversales, dado que algunas competencias de estos ámbitos se trabajarán desde diversas materias y serán evaluadas conjuntamente por el equipo docente.

Se trata de las competencias del ámbito digital -clave en el siglo XXI- y del ámbito personal y social, relacionadas con aspectos del crecimiento y aprendizaje del alumno, ha explicado Enseñanza. La nueva normativa prevé que el equipo docente deberá actuar como órgano colegiado en todo el proceso de evaluación y en la adopción de las decisiones que resulten.

En la valoración del grado de consecución de los niveles competenciales de los alumnos en el paso de curso, así como en la superación de la etapa, el equipo docente deberá adoptar las decisiones por consenso y, en caso de que no se llegue, por mayoría simple. En caso de empate, el voto del tutor será dirimente.

El equipo docente será también el responsable de informar por escrito a los alumnos y a los padres o tutores legales de los resultados de la evaluación de final de curso.

Esta información deberá contener, al menos, las valoraciones sobre el grado de consecución de las competencias, la decisión sobre el paso de curso o la superación de la etapa, y el consejo orientador con las recomendaciones del equipo docente, que contendrá la orientación sobre el itinerario formativo y, en su caso, recomendaciones sobre medidas de apoyo para el curso siguiente.

Al finalizar la etapa obligatoria, el consejo orientador también incluirá una orientación específica en relación al itinerario en la enseñanza postobligatoria y/o profesionalizador.

Según los requisitos para la obtención del título de la ESO establecidos en el Decreto 187/2015, de 25 de agosto, el alumno supera la etapa cuando alcanza las competencias de los ámbitos asociados a las materias y las de los ámbitos transversales.

El equipo docente puede decidir que un alumno obtenga el título aunque tenga evaluación negativa en una materia o dos que no sean simultáneamente lengua catalana, lengua castellana y matemáticas.