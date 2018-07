Violencia género. las feministas exigen "protección integral" para las mujeres que denuncian

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género incluyó este lunes los dos últimos asesinatos de mujeres perpetrados este fin de semana como crímenes machistas, elevando la cifra de víctimas mortales a 21 en lo que va de año, cuatro en las últimas 48 horas. Las feministas piden una "protección integral" para las denunciantes, porque "esa denuncia se vuelve contra ella", y lamentan "el fracaso en el sistema de prevención".

Han sido cuatro las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en los últimos cuatro días. La primera, de 47 años, fue encontrada la madrugada del pasado viernes en el madrileño barrio de Tetuán y, ese mismo día, un octogenario acabó con la vida de su mujer en Langreo (Asturias) para después suicidarse.

Este fin de semana se han producido otros dos feminicidios, en Lepe (Huelva) y Villalba (Madrid). En el caso de la localidad onubense, la víctima tenía 24 años y dos hijas menores de edad, mientras que su agresor contaba con una orden de alejamiento.

"Cada vez que una mujer denuncia algo, esa denuncia se vuelve contra ella", denunció la feminista Ana María Pérez del Campo en declaraciones a Servimedia. Por eso exige "centros de recuperación" donde las víctimas puedan estar seguras tras interponer una denuncia contra su pareja, ya que "se habla de recuperar a los agresores, pero no a las víctimas".

María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, declaró a esta agencia que estos asesinatos confirman "el fracaso en el sistema de prevención", mientras que Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, insistió en que "hay que seguir trabajando en medidas de educación", ya que es un problema "difícil y complejo" de abordar desde "la posición de desigualdad en la que se encuentran hombres y mujeres", y llamó a "prestar atención a ellos, que son los delincuentes".

La presidenta de Themis agregó que "es devastador que el amparo de los poderes públicos no sea suficiente" para salvar la vida de las mujeres amenazadas por el machismo y considera que "la valoración del riesgo, tanto en la comisaria como en sede judicial, no está funcionando, no es adecuado. Las medidas de protección estereotipadas no están funcionando. La protección es insuficiente, no hay garantía de protección para las mujeres, en algunas casos. Habrá que adoptar otras medidas más importantes".

También alertó de que "en los últimos años cada vez se dictan menos órdenes de protección y luego cuando se conceden no son las adecuadas a los niveles de riesgo".

14 HUÉRFANOS POR VIOLENCIA MACHISTA

A las 21 mujeres asesinadas en crímenes machistas hay que sumar a las otras víctimas no mortales: los hijos e hijas menores de edad. En lo que va de año, han sido 14 los menores que se han quedado huérfanos de madre por la violencia de género.

En cuanto a las denuncias, tan sólo cinco habían denunciado previamente a su agresor y, de ellas, tres contaban con medidas cautelares en el momento de ser asesinadas. "Las mujeres que están denunciando están pidiendo dos cosas: justicia y protección; no se le da ninguna", denunció Pérez del Campo.

Aunque la cifra de víctimas mortales por violencia de género es inferior a la del mismo período que el año pasado –con 32 asesinadas hasta el 9 de julio-, este repunte de los últimos días se puede ver agravado, según la feminista, por la llegada del verano con "más tiempo de convivir", y es que "muchos hombres siguen sin soportar que una mujer les diga 'hasta aquí hemos llegado'; dejar a un hombre te puede costar la vida".

