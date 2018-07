Los menores que vivían con Patricia Aguilar: "Aquí no hay nadie con ese nombre"

Los menores estaban aleccionados para ocultar el paradero de Patricia

Vivían en condiciones insalubres y con escasa comida

Patricia Aguilar el día de su liberación. Foto: EFE

Los menores que vivían en mitad de la selva peruana junto a Patricia Aguilar y otra mujer, presuntamente captada por el gurú Félix Steven Manrique, sufren una severa programación mental. Parece que los adultos con los que convivían -presumiblemente son hijos de Manrique y una de las jóvenes captadas- les habrían aleccionado sobre lo que debían decir a otras personas para justificar su situación, así se muestra en un vídeo.

En imágenes exclusivas del programa Espejo Público de Antena 3 se ve cómo los investigadores peruanos llegan al campamento en el que viven en condiciones infrahumanas Patricia Aguilar y otra mujer con varios menores, entre ellos el bebé de menos de un mes de vida de la propia Patricia. Al llegar las fuerzas policiales hasta el campamento, una de las pequeñas se esconde entre las precarias construcciones y repite "no conozco a Patricia, aquí no hay nadie que se llame Patricia". Visiblemente asustada y agazapada entre tableros al acercarse hasta ella los agentes, la pequeña se tapa y espeta a los policías un "no estamos desaparecidas", pese a que nadie se ha dirigido a ella.

Es entonces cuando la otra mujer adulta del campamento y que podría ser la madre de la pequeña se acerca hasta la niña, que ya sentada repite de manera inconexa frases que intentan argumentar por qué está viviendo en ese lugar y en esas condiciones. El vídeo muestra cómo la pequeña llorando asegura "Yo estaba en otro lugar y ahora estoy aquí. Sufría tocamiento es zonas indebidas" y a continuación informa ahogada en lágrimas "no puedes usar mi foto, soy una menor". En ese momento aparece Patricia Aguilar en la grabación que, muy tranquila, abraza a la mujer y se acerca a calmar a la pequeña.

Las imágenes muestran las condiciones de vida en el campamento, las construcciones precarias, suciedad y falta de condiciones mínimas de higiene en las que vivía la española junto a otra mujer y cinco menores. En el vídeo se ve la escasa comida de la que disponían para alimentarse siete personas y que parece que preparaba una de las niñas pequeñas, que podría ser hija de la compañera de campamento de Patricia Aguilar y madre de tres de los pequeños.

Tratar a los menores

Tanto los niños como las dos mujeres captadas por Félix Steven Manrique fueron trasladados a dependencias policiales e ingresados en un programa de protección de testigos en el que una serie de profesionales médicos y psicólogos especializados tratan de paliar los daños causados por la pertenencia a este grupo sectario.

El caso de los niños es particularmente grave, ya que son hijos del supuesto gurú y no conocen más realidad que la de su particular progenitor y su recuperación debe ser más profunda. En el caso del bebé de un mes, no habría daño psicológico, ya que a su corta edad no es consciente de nada. Sí preocupa la desnutrición y las muchas picaduras de insectos que sufre, en palabras Alberto Aguilar, padre de Patricia, "la niña está literalmente comida por los mosquitos".