La once, nombrada embajadora honoraria de la marca españa en la categoría de acción social

La ONCE ha sido reconocida como Embajadora Honoraria de la Marca España en la categoría de Acción Social, en la nueva promoción de Embajadores Honorarios hecha pública hoy.

El Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), en colaboración con la Oficina del Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España y a través de un jurado formado por representantes del ámbito empresarial, institucional e internacional presidido por Antonio Abril Abadín, secretario general y del Consejo de Administración de Inditex y vicepresidente del FMRE, ha designado a la nueva promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España (EHME).

Se trata de la octava edición de estos galardones, cuyo objetivo es reconocer públicamente a las personas, empresas o instituciones que más y mejor han contribuido, con su ejemplar trayectoria profesional, al fortalecimiento de una imagen positiva de España en el exterior. El jurado se reunió este lunes en Casa Mediterráneo, Alicante.

Este reconocimiento se concede con carácter bienal y con el beneplácito del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, en ocho categorías. Los nuevos Embajadores Honorarios de la Marca España son: la Liga de Fútbol Profesional (Relaciones Internacionales), Ana Botín (Gestión Empresarial), la ONCE (Acción Social), Isabel Coixet (Arte y Cultura), Red de Paradores (Turismo y Gastronomía), Carolina Marín (Deportes), Francisco Mojica (Ciencia e Innovación) y José Luis Bonet (Acreditación Extraordinaria).

La ceremonia de acreditación de la octava promoción de Embajadores Honorarios de la Marca España tendrá lugar el próximo año coincidiendo con el XX Aniversario del Foro de Marcas Renombradas Españolas, una ceremonia que, como en anteriores ediciones, se espera sea presidida por los Reyes.

NUEVOS EMBAJADORES

La Liga de Fútbol Profesional ha sido reconocida en la categoría de Relaciones Internacionales "por su contribución a difundir una imagen positiva de España por todo el mundo a través del fútbol. Con sede en Madrid y oficinas en varios países como Nueva York, Dubái, Pekín, Shanghái o Johannesburgo, actúa también como palanca que ayuda a la internacionalización tanto de las empresas como de los deportistas españoles".

En Gestión Empresarial ha sido designada Ana Botín "por ser una de las empresarias españolas con mayor vocación, prestigio y reconocimiento internacional. Es presidenta del Banco Santander, miembro del Consejo de Administración de The Coca-Cola Company y miembro del Consejo Asesor del Massachusetts Institute of Technology (MIT). También es fundadora y presidenta de la Fundación CyD, que apoya y promueve la contribución de las universidades españolas al desarrollo económico y social del país, así como de la Fundación Empieza por Educar, filial española de la ONG Teach for All y cuya misión es formar como profesores a recién graduados con un buen expediente".

En Acción Social, la ONCE ha sido merecedora del reconocimiento "por haber creado un modelo de prestación social único en el mundo. El compromiso de la ONCE se extiende a los ciegos del todo el mundo gracias a su participación activa en foros internacionales y, muy especialmente, con las asociaciones de ciegos de América Latina en programas de formación y empleo lo que, desde 1998, se articula a través de la Fundación ONCE para la Solidaridad con Personas Ciegas de América Latina (FOAL). Desde 2018, ONCE, Fundación ONCE e ILUNION se identifican conjuntamente bajo el sello Grupo Social ONCE".

En Arte y Cultura ha sido designada Isabel Coixet "por ser una de las directoras y guionistas de cine españolas más reconocidas nacional e internacionalmente con presencia en los festivales internacionales de cine más importantes del mundo y galardonada con numerosos reconocimientos. Su éxito internacional llegó en 2003 de la mano del drama intimista 'My life without me' (Mi vida sin mí). Desde entonces ha trabajado en numerosos proyectos como son el proyecto colectivo 'Paris, je t'aime' (2005), el contenido de una de las tres salas del pabellón español de la Exposición Universal de Shanghái (2010) o la dirección del proyecto Spain in a Day (2015-2016)".

En Turismo y Gastronomía, ha sido reconocida la Red de Paradores, "por su contribución a la mejora de la imagen internacional de España hospedando a excursionistas y viajeros de todo el mundo desde hace 90 años. Después de la construcción del primer parador, el Parador de Turismo de Gredos, comenzó una serie de inauguraciones que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una prestigiosa red de establecimientos de turismo de España, una empresa pública que, cerca de un siglo después, constituye todo un ejemplo de seriedad, prestigio y reconocimiento, tanto a nivel nacional como internacional".

En Deportes, la nueva Embajadora es Carolina Marín "por ser un referente en la historia del deporte español y una de las deportistas españolas más conocidas en Asia. Con solo 21 años se convirtió en la campeona mundial más joven de Europa y en 2014 ascendió al número uno mundial, algo que no conseguía una jugadora europea desde 2010. Es jugadora de bádminton y compite en la categoría individual femenina. Ha sido campeona olímpica en Río de Janeiro 2016, dos veces campeona mundial (2014 y 2015) y cuatro veces campeona de Europa (2014, 2016, 2017 y 2018). Además, ha logrado dos Super Series Premier, el All England y el Abierto de Malasia, ambos en 2015".

En Ciencia e Innovación ha sido distinguido Francisco Mojica "por ser uno de los científicos españoles más reputados a nivel internacional, en concreto en el ámbito de la microbiología. Reconocido por sus tempranas contribuciones (1993) que describían las secuencias repetidas CRISPR en arqueas y su papel en los mecanismos de inmunidad de las células procariotas, sus descubrimientos cristalizaron más tarde en el desarrollo de la tecnología CRISPR-Cas. Es profesor titular del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante".

Además, se ha acordado una Acreditación Extraordinaria para José Luis Bonet "por ser uno de los grandes impulsores de la colaboración público-privada en favor de la internacionalización de las empresas españolas y de la marca país. Actualmente es presidente de Freixenet, una de las compañías españolas pioneras en la internacionalización con presencia en más de 130 países, y de la Cámara de Comercio de España".

