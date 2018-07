Clínicas abortivas piden ayuda al congreso por ataques de grupos antiabortistas

10/07/2018 - 17:54

MADRID, 10 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Francisca García, denunció este martes en el Congreso de los Diputados los ataques que sufren estos centros por parte de grupos antiabortistas, que "increpan a los profesionales y a las mujeres diariamente".

"Si yo me pongo a la puerta de una catedral e insulto a los que entran, no me van a dejar ahí", criticó la representante de las clínicas abortivas en su comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, donde pidió ayuda a los parlamentarios para acabar con estos ataques.

Según dijo García, estos centros amanecen con "pintadas" y concentraciones de decenas de personas que insultarían tanto al personal como a las mujeres que acuden a abortar. "No podemos dejar que la libertad de expresión de estas personas esté por encima del derecho de una mujer a decidir", manifestó.

Y es que "en los últimos tiempos, los grupos antiderechos recrudecen su actividad contra nuestros centros; muchas clínicas sufren acoso, tanto las mujeres como los profesionales. Consideren la posibilidad de intervenir, que esto desaparezca y las mujeres puedan abortar con tranquilidad", demandó la presidenta de la agrupación de clínicas.

En este sentido, la diputada socialista Ángeles Álvarez que el Gobierno está al tanto de esta situación y dijo lo que "está ocurriendo en este país es intolerable; no podemos seguir permitiendo que colectivos acosen a mujeres que eligen libremente un derecho reconocido en las leyes".

Asimismo, en su comparecencia denunció que las facultades de Medicina "no tienen asignaturas sobre aborto provocado", lo que implica un desconocimiento en el sistema de salud sobre las técnicas para la interrupción voluntaria del embarazo.

(SERVIMEDIA)

10-JUL-18

GIC/gja