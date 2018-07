El 41 por ciento de los proyectos de agroecología están liderados por mujeres, según Ecologistas en Acción

10/07/2018 - 18:58

El 41 por ciento de los proyectos de agroecología están liderados por mujeres, según Ecologistas en Acción. Estos proyectos, realizados por la organización, vienen recogidos en el informe 'Sistematización de experiencias productivas agroecológicas' con el fin de analizar la situación de las necesidades comunes de los proyectos agroecológicos españoles y de generar una herramienta para poder articular futuras acciones de cooperación.

A partir de este informe, la organización ha extraído una fotografía de la situación de estos proyectos agroecológicos. Así, una gran mayoría provienen de proyectos que se incorporan por primera vez al medio rural. Solo un 30 por ciento de los analizados provienen de proyectos de agricultura y/o ganadería familiares.

Junto con ello, una gran parte de los participantes llevan con sus proyectos entre dos y cinco años. Ante esta situación, las autoras del informe manejan dos hipótesis: por un lado, es posible que muchos proyectos que empezaron hace más de diez años, ya no existan, y por otro, esas etapas son momentos de reflexión en los que muchos proyectos deciden si continúan o no y por esa razón han sido los más interesados en participar en el proceso. Los proyectos de estas características tardan una media de once años en asentarse.

La organización añade también que prácticamente todos los proyectos incorporan fases que cierran el ciclo de producción o bien primera transformación (quesos, conservas) y venta directa, o bien, venta directa. Son proyectos con una escala pequeña y artesanal; finalmente, estos proyectos son modelos productivos que eligen figuras de economía social para su desarrollo, siendo el asociacionismo la mayoritaria, aunque las cooperativas en la mayoría de los casos son la finalidad o la intención, habiendo también modelos de autónomos y pymes.

VIABILIDAD ECONÓMICA DUDOSA

Para Ecologistas en Acción los proyectos ofrecen diversos beneficios desde un punto de vista medioambiental, pues realizan un manejo ecológico de sus producciones y generan un cuerno de conocimiento práctico e innovador. Sin embargo, la viabilidad económica de estos proyectos es una dificultad, ya que la mayoría de los proyectos analizados cuenta con balances negativos y con aportaciones de otras actividades.

Por todo ello, la organización insiste en la necesidad de que este tipo de proyectos se visibilice desde el punto de vista institucional y de que se desarrollen otras formas de legislar acordes con las pequeñas producciones agroecológicas. "Los cambios necesarios no se pueden conseguir con las instituciones mirando hacia otro lado", afirma la autora del estudio, María Andrés.

El informe se ha realizado mediante la realización de una encuesta a setenta proyectos productivos españoles. En dicho cuestionario se han abordado las tres dimensiones de la agroecología: la técnico-productiva, la socioeconómica y la político-cultural y de género. Desde esta perspectiva, no solo se tiene en cuenta una producción ecológica, sino que además se incluye una forma de economía local y cercana (generando red en el territorio) y por tanto más justa para personas productoras y consumidoras.