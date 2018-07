Expertos debaten sobre la conciliación laboral y la maternidad como techo de cristal de las mujeres

10/07/2018 - 19:17

Mutua Madrileña en colaboración con Soziable.es ha organizado este martes, 10 de julio, en la sede de Torre ILUNION, la jornada 'El desarrollo de la mujer en la empresa: el reto de la igualdad'. El acto ha abordado entre otras cuestiones el desarrollo profesional de las mujeres en general, las trabas a las que se enfrentan, la asunción de responsabilidades directivas, la conciliación, la brecha salarial o la mala conciencia de algunas de ellas por no sentirse del todo realizadas, según informa la compañía.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El evento ha contado con la participación de la creadora del Club de Malasmadres, Laura Baena, que ha destacado como "sigue habiendo mujeres con miedo a entrar en el despacho de sus jefes y decir que están embarazadas". De igual manera, la aseguradora ha afirmado que seis de cada diez mujeres en España renuncian a su carrera profesional por ser madres.

Durante su intenvención, Baena ha insistido además en que la maternidad "es el verdadero techo de cristal de las mujeres" y en su opinión aún "no está claro que es conciliar y cuáles son sus objetivos dentro de la sociedad". "La responsabilidad es clave, pero no puede venir si realmente no se impulsa con medidas gubernamentales--ha insistido Baena--La realidad es que el cuidado de los hijos y las tareas del hogar recaen sobre la mujer que tiene que renunciar a su carrera profesional porque no tiene ayuda y no le compensa trabajar".

Además, el encuentro ha contado con la participación de la presidenta y directora general de Xerox España y Portugal, Paloma Beamonte, la consejera de la Comisión Europea y directora académica de Programas de Innovación y Tecnología del IE Bussines School, Silvia Leal y con el director de Recursos Humanos de Mutua Madrileña, Rafael González-Palenzuela.

Según ha explicado Rafael González-Palenzuela, para potenciar el acceso de la mujer a puestos de responsabilidad dentro de la compañía, Mutua ha desarrollado el programa "Liderazgo Femenino". El proyecto tiene como objetivo "conservar y aprovechar al máximo el potencial y el talento de las mujeres y eliminar las barreras para que puedan reforzar su apuesta profesional", aclaró Rafael.

Así, el director de Recursos Humanos de Mutua Madrileña ha recordado que en su compañía no existe brecha salarial y ha dado a conocer el plan de medidas de conciliación que lleva a cabo la aseguradora entre las que se encuentran la ampliación en dos semanas del permiso de paternidad o la posibilidad de trabajar a distancia desde el sexto mes de gestación en el caso de las mujeres.

De igual manera, González-Palenzuela se ha mostrado a favor de la utilización de las cuotas para garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres cuando sea necesario y ha añadido que las mismas "ayudan a conseguir los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030".

En este punto, ha coincidido la directora general de Xerox España y Portugal, Paloma Beamonte, que también ha puesto en valor la importancia de mantener la meritocracia en ciertos procesos de selección.

Laura Baena ha indicado que es necesario "forzar las cuotas" para que dentro de unos años "no hagan falta". Asimismo, la consejera de la Comisión Europea y directora académica de Programas de Innovación y Tecnología del IE Bussines School, Silvia Leal ha asegurado que las cuotas son "necesarias e imprescindibles".

Los participantes han analizado también la necesidad de un cambio cultural y de leyes y un compromiso mutuo de Gobierno, empresas y sociedad para impulsar ese cambio, según informa la compañía.