Colau y Omella hacen un llamamiento a favor de la acogida de los inmigrantes

Barcelona, 10 jul (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, han hecho hoy un llamamiento a favor de la acogida de los inmigrantes y de que Europa los mire como una oportunidad en vez de como un problema.

"Estamos muy unidos en este clamor de que queremos ser una ciudad de acogida", ha señalado la alcaldesa Colau que ha subrayado: "la alternativa de acoger o no acoger no existe" y "el único dilema moral que debemos resolver es si queremos hacerlo bien o no".

Por su parte, Omella ha defendido que aunque "esto pide ser un poco mas pobres y no crecer tanto", Europa necesita de los inmigrantes, no solo por la baja natalidad, sino porque "no son un peligro, son una oportunidad para una sociedad mas justa".

La alcaldesa y el cardenal han intervenido hoy en el acto que la Fundación Joan Maragall ha organizado con motivo de la publicación "Era foraster i em vau acollir", volumen 259 de la revista "Qüestions de Vida Cristiana", que se ha celebrado en el Saló de Cent del Ayuntamiento.

Este número de la revista incluye el discurso que Ada Colau hizo en el encuentro de ciudades que convoco el Papa en el Vaticano en 2016 para hablar de inmigración.