La reina recibirá mañana al consejo general de la once

11/07/2018 - 9:12

La reina doña Letizia recibirá este jueves, a las 11.45 horas, al Consejo General de la ONCE en el Palacio de la Zarzuela, al cumplirse este año el 80 aniversario de la organización y el 30 aniversario de la Fundación ONCE.

Este 2018 la ONCE cumple ya ocho décadas de esfuerzo, superación y consolidación en favor de las personas ciegas de España, y el grupo social ONCE es hoy una realidad. Por su parte, la Fundación ONCE cumple en este ejercicio 30 años de historia.

L?a ONCE, que trabaja al servicio de las personas ciegas o con otra discapacidad para mejorar su autonomía personal y su calidad de vida, ha creado en estas ocho décadas un modelo de prestación social único en el mundo. En 1988 impulsó la Fundación ONCE y en 2014 aunó sus iniciativas socio-empresariales bajo la marca ILUNION. Desde 2018, ONCE, Fundación ONCE e ILUNION se identifican conjuntamente bajo el sello del grupo social ONCE.

Su Consejo General es el máximo órgano de representación y gobierno. Cada cuatro años, las personas ciegas afiliadas a la organización eligen en votación a quienes les representarán en ese periodo. De las urnas resulta la composición de los Consejos Territoriales (uno por cada comunidad autónoma) y del Consejo General.

La ONCE es una corporación sin ánimo de lucro con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas ciegas y con discapacidad visual de toda España, una institución de carácter social, democrático, solidario con las personas afectadas por discapacidades distintas a la ceguera, igualitario y participativo. Trabaja junto con la Administración a través de los ministerios de Economía, Hacienda, Sanidad, Consumo y Bienestar Social, e Interior.

El compromiso de la ONCE se extiende a las personas ciegas del resto del mundo, participando activamente en los foros internacionales y, muy especialmente, con las asociaciones de ciegos de América Latina en programas de formación y empleo, lo que desde 1998 se articula a través de la Fundación ONCE para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina (FOAL).

