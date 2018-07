Letizia recibe al consejo general de la once por su 80º aniversario

La reina Letizia recibió este jueves en audiencia en el Palacio de la Zarzuela a los componentes del Consejo General de la ONCE con motivo del 80º aniversario de la Organización, que se cumple este año.

Durante la recepción, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, trasladó a la reina Letizia los planes de la Organización para el futuro, además de hacer un repaso por los 80 años que la ONCE lleva desarrollando como labor única en el mundo y darle las gracias en nombre de las 72.000 personas ciegas afiliadas que, con su voto, dieron origen al Consejo General, según informó la entidad.

Carballeda explicó a la Reina cómo la ONCE mantiene el compromiso con la innovación como palanca de futuro, con múltiples iniciativas ligadas a la educación, el empleo y la accesibilidad, tres de las claves sobre las que apoya su labor social.

En este sentido, Carballeda anunció la puesta en marcha recientemente de la denominación Grupo Social ONCE para definir toda la acción social de la Organización, que incluye la labor de ONCE, Fundación ONCE y las empresas ILUNION, y le comunicó que, justo cuando se cumplen 80 años, se ha logrado el hito de alcanzar 70.000 trabajadores en plantilla, todo un sueño y también todo un reto.

En la recepción estuvieron presentes todos los miembros del Consejo General de la ONCE, máximo órgano de gobierno que surge cada cuatro años de los procesos democráticos que constituyen el modelo de organización de la ONCE. También acudieron el secretario general del Consejo y el director de Comunicación e Imagen.

HISTORIA

La ONCE nació el 13 de diciembre de 1938 fruto de la iniciativa de un grupo de personas ciegas que, avanzadas a su tiempo y continuando una acción que ya habían empezado algunos años antes, lograron convencer a las autoridades de la necesidad de facilitar al colectivo un medio de vida alejado de la mendicidad y de una posible pensión.

Nació entonces el "cupón pro-ciegos", inicio de un modelo de juego responsable donde el objetivo era la inclusión social de las personas ciegas de la época y también del resto de personas con discapacidad, pues, ya en los años 40 del pasado siglo, la ONCE incorporó trabajadores con otras discapacidades. Se trató, por tanto, de una iniciativa de la sociedad civil que, hace ya ocho décadas, decidió unirse para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el país.

Hoy, el Grupo Social ONCE se ha conformado como un modelo socioeconómico basado en la gestión del juego responsable y la inclusión laboral de las personas con discapacidad que dedica todo su esfuerzo a inversión social. Entre 2013 y 2017 se destinó 1.193 millones de euros a labor social, distribuida entre prestación de servicios especializados para personas ciegas y solidaridad con personas con otra discapacidad, a razón de unos 240 millones de euros de media al año.

Por otra parte, la ONCE colabora activamente en la mejora de la calidad de vida de todos los ciegos del mundo, por ejemplo a través de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL), con presencia en 19 países, o con la actuación en Europa, especialmente ante las autoridades comunitarias, impulsando que cualquier iniciativa o directiva incluya de forma transversal la vertiente de las personas con discapacidad.

El presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, concluyó sus palabras recordando a la Reina que todo lo que ha logrado "esta Organización con nombre de número se lo debemos a los ciudadanos, a la realidad de una sociedad que ha colaborado con nosotros y nos ha permitido crecer a su lado y evolucionar hacia lo que somos, conocedores de que siempre pueden contar con una ONCE comprometida y solidaria, dispuesta a generar oportunidades de vida para quienes más lo necesitan".

