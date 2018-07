Comienza 'no te rindas nunca', el 'roadshow' de fundación once que acercará a 5.000 jóvenes con discapacidad al empleo

13/07/2018 - 12:41

MADRID, 13 (SERVIMEDIA)

Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación ONCE, puso en marcha este viernes la gira 'No te rindas nunca', que, con el lema 'Esta oportunidad no pasa todos los días', viajará por 15 comunidades autónomas y 78 localidades españolas durante los próximos meses.

Esta iniciativa se integra en el plan de inclusión laboral del colectivo de jóvenes con discapacidad dentro del proyecto 'Activa Tu Talento', en el marco de ejecución del Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE).

Su objetivo es atraer a 5.000 jóvenes parados de entre 16 y 29 años de toda España que posean certificado de discapacidad igual o superior al 33% y dotarles de recursos que mejoren su empleabilidad. La inscripción de candidaturas se realizará a través del portal 'noterindasnunca.org'.

NO RENDIRSE

La gira 'No te rindas nunca' contará con cuatro unidades móviles que irán recorriendo de forma simultánea el territorio español y estarán situadas durante periodos de dos a cuatro días en las ubicaciones elegidas para cada localidad. Este 'roadshow' se podrá visitar este viernes y el sábado en la explanada del estadio Santiago Bernabéu de Madrid, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas.

"El gran obstáculo con el que se encuentran las personas con discapacidad a la hora de encontrar un empleo es el propio desconocimiento de sus capacidades. Por eso, a través del 'roadshow' 'No te rindas nunca', desde Inserta Empleo pretendemos potenciar las capacidades del colectivo joven con discapacidad y recordarle que no hay que rendirse y que la actitud es muy importante", declaró la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo.

Al acto asistieron, además de Carcedo, la directora del Área de Talento Externo de Inserta Empleo, Ana Pilar Cruz; el director de Gestión, Programas y Medios de Inserta Empleo, Severino Rodríguez; la directora regional de Inserta Empleo, Carmen Montes Terentí, y la directora de Marketing y Comunicación de Inserta Empleo, Montserrat Balas.

A fecha de junio de 2018 había en España 1.840.700 personas con discapacidad con edades comprendidas entre los 16 y los 64 años, lo que representa un 5,9% de la población, según el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de la Fundación ONCE (Odismet). La tasa de paro de las personas con discapacidad es del 28,6%, es decir, 9,1 puntos más que la de la población sin discapacidad.

UNIDADES MÓVILES

Las oficinas de información itinerantes están dotadas del personal y de las áreas necesarias para informar a los jóvenes que las visiten de todos los recursos que tienen a su alcance para formarse y responder a la actual demanda de empleo de las empresas de España.

Estas unidades móviles cuentan también con un espacio grupal para el desarrollo de talleres, así como un área privada destinada a las entrevistas individuales y una zona de trabajo para la inscripción de candidaturas. Los visitantes que deseen inscribirse tendrán que llevar el certificado de discapacidad de grado igual o superior al 33%, el certificado de inscripción como demandante de empleo y el DNI.

Inserta Empleo cuenta en lo que va de año con un total de 61.127 personas con discapacidad inscritas en el POEJ y en el Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social (Poises). Mediante la firma de convenios, esta entidad trabaja con más de 90 empresas y entidades colaboradoras, entre las que se encuentran compañías pertenecientes a los sectores bancario, energético, de distribución y construcción.

(SERVIMEDIA)

13-JUL-18

FGH/caa