Discapacidad. personas con discapacidad física reclaman la igualdad de derechos del colectivo en festivales

16/07/2018 - 12:31

MADRID, 16 (SERVIMEDIA)

La Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física (Predif) denunció hoy que los avances en los derechos de las personas con discapacidad no son del todo reales y que en muchos espectáculos culturales las personas con movilidad reducida (PMR) se ven obligadas a pagar un sobrecoste por estar en una zona específica.

"Desde Predif siempre hemos aplaudido cualquier tipo de avance en los derechos de las personas con discapacidad, proviniera de las administraciones públicas, de la empresa privada o de la sociedad en general. A pesar de ello, estos avances no son del todo reales en cuanto a igualdad se refiere, pues aun teniendo como objetivo la inclusión, la situación que provoca no hace más que ahondar en este desequilibrio y hacerlo palpable", señaló en un comunicado.

La plataforma reclama la igualdad en el acceso a los festivales y espectáculos culturales y demanda "mayores facilidades y opciones para que las personas con discapacidad puedan tener esa igualdad de oportunidades de forma real". La entidad se apoya en el artículo 30 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (Nueva York, 2006), que recoge "el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural".

"Entendemos que ofrecerles, como única opción, una plataforma cercana al escenario o localidades en las zonas de mayor cuantía no es la solución a las necesidades del colectivo, ya que no eligen esa zona 'motu proprio', sino por necesidad. Además, derivarlos a ese espacio con un único precio acorde a la zona que ellos no han podido elegir consideramos que no facilita la inclusión", explica.

Predif sostiene que "la solución óptima y más equitativa" para garantizar la igualdad y la inclusión de las personas con discapacidad en actividades culturales sería que las empresas organizadoras de eventos les ofrecieran el precio de las localidades más económicas, debido a que el espacio PMR es el único en el que pueden estar y no tienen libertad de elección".

Asimismo, sugiere que, de no ser posible esta medida, se habiliten "dos espacios PMR con dos cuantías"; una opción que, según la plataforma, aumentaría la capacidad de decisión de las personas con discapacidad física.

(SERVIMEDIA)

16-JUL-18

FGH/caa